Segnalazione: richiesta di rimozione di barriere architettoniche di Terme Vigliatore

Giunge alla nostra redazione una segnalazione riguardante la richiesta di rimozione di alcune barriere architettoniche (vasi, alberi e pali) nel comune di Terme Vigliatore, sottolineando come queste rappresentino concrete limitazioni all’accessibilità e alla sicurezza dei cittadini; in particolar modo di coloro con disabilità.

La segnalazione pervenutaci è un ulteriore tentativo da parte di un cittadino di risolvere un disagio per la comunità, infatti, sono state numerose le sollecitazioni e le comunicazione inviate a partire da settembre scorso, ma non ha ricevuto alcuna risposta né è stato emanato alcun comunicato per la rimozione dei vasi e degli alberi dai marciapiedi.

Pertanto, viene richiesto un intervento immediato per la risoluzione del problema.