Barcellona: conferita la Benemerenza al presidente della Croce Rossa

L’Attestazione di Benemerenza per le attività Umanitarie a Giuseppe Puliafito
Un importante riconoscimento per il Rag. Giuseppe Puliafito in qualità di Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato locale del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
Puliafito ha ricevuto l’Attestazione di Benemerenza da parte del Cavaliere Ufficiale Vincenzo Cortese, Segretario Generale della Norman Academy, il quale ha voluto lasciare un segno tangibile per le diverse iniziative svolte in sostegno della popolazione della città del Longano.
Già in precedenza era stata avviata una collaborazione tra le due associazioni, con l’omaggio di beni di prima necessità da parte della Norman Academy – Delegazione Sicilia al Comitato CRI del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Tali beni erano stati successivamente distribuiti dai volontari impegnati periodicamente in sostegno della popolazione in difficoltà.
Il presidente Rag. Giuseppe Puliafito ha instaurato un breve dialogo con il delegato Sicilia sulle diverse attività già pianificate e definite per l’anno 2026. In particolare, dalla sinergia tra le due realtà è stata avviata la programmazione di un evento solidale per la ricorrenza pasquale ormai prossima, in favore dei più vulnerabili che quotidianamente “bussano” al Comitato locale Croce Rossa Italiana.