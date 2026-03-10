“Otto marzo fra pittura, scultura e poesia”, conclusa la collettiva a cura dell’Ars Vivendi

L’arte e la condivisione sono state protagoniste al Villino Liberty di Barcellona P.G. che, domenica e lunedì scorsi, ha ospitato la mostra collettiva “Otto marzo fra pittura, scultura e poesia”.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione culturale Ars Vivendi, presieduta da Vito Natoli, in occasione della Giornata internazionale della donna, ed è stato il primo ad essere organizzato nel villino Foti-Arcodaci dopo un lungo periodo di chiusura.

L’inaugurazione della mostra: un momento di riflessione sulla ricorrenza dell’8marzo

Ad aprire ufficialmente la manifestazione i saluti del presidente Vito Natoli che, oltre a dare il benvenuto a tutti i presenti, ha ringraziato in particolare la socia Pina Leggio, promotrice dell’iniziativa, Giovanni Pantano, curatore della mostra e socio onorario, le relatrici Maria Torre – vicepresidente dell’Ars Vivendi – e Lina Abbate ed, infine, la socia Nella Parisi per il costante impegno. Invece ha portato i saluti del Comune di Barcellona P.G. l’assessora alla Cultura Angelita Pino la quale si è congratulata con l’Ars Vivendi per la creatività e le proposte che costantemente rivolge alla città, soffermandosi poi sul significato della ricorrenza dell’8 marzo.

Successivamente si sono svolti gli interventi di Maria Torre e Lina Abbate; la vicepresidente, a partire dalla valenza storica e sociale della Giornata internazionale della donna, ha illustrato il difficile percorso di affermazione delle donne nell’arte per poi ricordare alcune delle più grandi artiste nel panorama della storia dell’arte italiana e internazionale, mentre la prof.ssa Abbate ha parlato dell’8 marzo come una ricorrenza che contribuisce a portare dialogo e convivenza nella società in cui l’uomo e la donna dovrebbero completarsi, inoltre ha rivolto un omaggio a Vito Natoli come autore del libro “Arte passeggera” dando una lettura di alcuni personaggi femminili presenti nell’opera.

Gli artisti presenti

La collettiva di pittura e scultura ha visto la partecipazione degli artisti Tonino Bonansinga, Orazio Crinò, Tonino Gelo, Maria Grasso, Ninì Ingegnere, Emilio Isgrò, Pina Leggio, Vito Natoli, Sebastiana Parisi, Paola Pietrafitta, Franco Pino, Maria Torre e Maria Zaccone.

La mostra è rimasta visitabile per l’intero pomeriggio e per tutto il giorno successivo. A concludere la manifestazione, nel pomeriggio della seconda giornata, è stato un reading poetico che ha visto protagonisti i soci dell’associazione ed alcuni amici, in un momento di condivisione letteraria che si è affiancata alla dimensione visiva della mostra.





