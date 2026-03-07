Milazzo, FilicusArte: la premiazione del concorso nazionale di poesia e pittura

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:00, nella splendida cornice del Palazzo dei Marchesi D’Amico, si terrà la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del concorso nazionale di poesia e pittura “FilicusArte 2025”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Milazzo, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più attesi organizzati dall’associazione culturale FilicusArte.

Il concorso di FilicusArte nasce con l’obiettivo di valorizzare il talento creativo e promuovere la cultura attraverso le due forme espressive della poesia e della pittura.

L’invito alla premiazione è esteso a tutta la cittadinanza e l’ingresso sarà libero e gratuito.