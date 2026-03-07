Barcellona: “Coraggio e solidarietà” per la lotta alla criminalità organizzata

Un incontro all’insegna dell’approfondimento del valore della giustizia e della lotta alla mafia e al malaffare a Barcellona Pozzo di Gotto: “Coraggio e Solidarietà” è il titolo che l’Associazione “S.O.S. Impresa – Rete per la Legalità Barcellona” ha scelto per l’evento che si terrà giorno 13 Marzo, alle ore 10:30, presso I’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa.

Sarà un’occasione per ribadire la presenza dell’Associazione sul territorio e sensibilizzare il tessuto sano della città nella lotta alla mafia e al malaffare.

Essenziale, a tal proposito, il coinvolgimento delle Istituzioni tutte e delle scuole, con particolare riferimento alle ultime classi degli istituti secondari della città.

All’evento parteciperanno, inoltre, i vertici istituzionali della Magistratura, dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza.

A moderare l’evento sarà il vicepresidente nazionale di “S.O.S. Impresa – Rete per la Legalità”, Giuseppe Scandurra, che coordinerà gli interventi. Fra questi, figurerà anche un importantissimo testimone di giustizia.

La lotta alla criminalità organizzata dell’Associazione

“S.O.S. Impresa – Rete per la Legalità” è un’associazione nata nel 1991 a Palermo su iniziativa di un gruppo di commercianti, al fine di difendere la libera iniziativa imprenditoriale, opporsi al racket e resistere alla criminalità organizzata.

L’Associazione si impegna a garantire assistenza legale e solidarietà agli imprenditori vittime del fenomeno mafioso ed in particolare a chi è colpito da attività estorsive ed usurarie.

Inoltre, “S.O.S. Impresa” cura un’attività di pubblicazione di studi, ricerche e documenti di approfondimento e di informazione sul fenomeno mafioso e sulle strategie di risposta. Si tratta di un’iniziativa pubblicizzata attraverso incontri, dibattiti e convegni, allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia locale e nazionale.