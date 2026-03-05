Barcellona, “Schegge traumatiche”: Kim Noble e la maternità perduta

Il delicato equilibrio tra la tutela dei minori e il supporto alle madri con vissuti traumatici sarà al centro del convegno “Schegge traumatiche alla prova dei fatti: bilanciamento dei diritti e sindacato sull’operato dei servizi sociali nei casi di madre con vissuto traumatico”.

L’evento, organizzato dalla FIDAPA BPW Italy (sezioni di Barcellona e Milazzo) e dall’Ordine degli Avvocati, si terrà venerdì 6 marzo 2026, alle ore 10:00, presso la Sala Biblioteca del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Programma e relatori

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Marilena Materia, presidente FIDAPA BPW sez. di Barcellona P.G. e Maria Rosaria Cusumano, presidente della sez. di Milazzo.

A coordinare i lavori sarà l’avvocato Mara Correnti, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, in qualità di moderatrice.

Seguiranno gli interventi tecnici di esperti del settore: Noemi Genovese, magistrato del Tribunale di Barcellona P.G.; Dora Esposito, Sostituto Procuratore e Sofia Mezzasalma, psicologa clinica.

“Schegge traumatiche” della dott.ssa Sofia Mezzasalma

Al centro dell’intervento della dott.ssa Sofia Mezzasalma, autrice del libro “Schegge Traumatiche: Kim Noble e le sue venti personalità”, sarà un excursus tra trauma, meccanismi di difesa dell’Io, frammentazione dell’Identità e inevitabile incidenza sulla responsabilità genitoriale.

L’autrice porterà all’attenzione del pubblico la storia di Kim Noble e della sua “maternità perduta”, con uno sguardo clinico e criminologico sulla vita dell’artista londinese il cui corpo ospita 20 differenti Alter.

Per i professionisti avvocati che prenderanno parte all’evento è previsto il riconoscimento di 2 crediti formativi.