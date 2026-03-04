Barcellona, mostra e reading poetico “Otto marzo”

Pittura, scultura e poesia si incontrano in occasione della Giornata internazionale della donna con l’iniziativa “Otto marzo”, in programma al Villino Liberty di Barcellona Pozzo di Gotto.
La mostra, promossa dall’associazione Ars Vivendi, prevede due momenti distinti tra inaugurazione ufficiale e reading poetico.
Inaugurazione e reading poetico
L’apertura della mostra è fissata per domenica 8 marzo 2026 alle ore 17:00.
Interverranno:
- l’assessore Avv. Angelita Pino;
- il presidente dell’associazione Ars Vivendi, prof. Vito Natoli;
- la prof.ssa Maria Torre;
- la prof.ssa Lina Abbate.
Il programma proseguirà lunedì 9 marzo alle ore 17:00 con un reading poetico, momento dedicato alla parola e alla narrazione.
Orari di visita della mostra
La mostra sarà visitabile:
- 8 marzo dalle 17:00 alle 20:00;
- 9 marzo dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:00.
L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi culturali cittadini e mira a offrire uno spazio di incontro, attraverso un linguaggio artistico capace di unire pittura, scultura e poesia in un unico percorso espositivo.