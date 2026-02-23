Leadership femminile e politiche giovanili: a Barcellona P.G. un confronto su esperienze, visioni e futuro

Sabato 28 febbraio, alle ore 17:00 presso l’Auditorium S. Vito a Barcellona P.G., si terrà il convegno dal titolo “Leadership femminile e politiche giovanili: esperienze, visioni, futuro”, promosso dalla FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia, Sezione di Barcellona P.G.
L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente FIDAPA Marilena Materia e del Sindaco di Barcellona P.G. Pinuccio Calabrò.
A introdurre i lavori sarà Pina Freni, socia onoraria FIDAPA BPW, mentre tra gli ospiti figurano Giuseppe De Francesco, Console Onorario d’Italia in Bulgaria e Giovanni De Luca, Console Onorario della Bulgaria per la Sicilia Orientale. Un parterre che sottolinea anche la dimensione internazionale del confronto.
Gli interventi saranno affidati a Daniela Angelova, docente universitaria, e a Cettina Scaffidi, presidente del C.I.F. della CCIAA di Messina.