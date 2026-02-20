Barcellona, il Rotary Club presenta “Teatri” al Parco La Rosa

Venerdì 27 febbraio alle ore 18:30 l’Auditorium Parco Maggiore La Rosa di Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà l’incontro dal titolo “Teatri – Le realtà storiche di Novara di Sicilia e Barcellona Pozzo di Gotto”, promosso dal Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto.

Gli interventi

Ad aprire e moderare i lavori sarà il presidente del Rotary Club, dott. Nicolò Mazzeo, che guiderà il confronto tra istituzioni e studiosi.

I relatori che interverranno sono:

dott. Girolamo Bertolami, sindaco del Comune di Novara di Sicilia;

dott. Salvatore Buemi, portavoce delle Tradizioni Novaresi;

arch. Francesca Aricò, critico d’arte;

arch. Marcello Crinò, artista e storico.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di approfondimento per cittadini, appassionati e operatori culturali interessati alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio locale.