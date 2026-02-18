Barcellona, Museo Epicentro: via al 16ª Premio di Poesia Circolare

Il Premio di Poesia Circolare: un “unicum” barcellonese

Sono ufficialmente iniziati i preparativi organizzativi per la 16ª edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare”, uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate a Barcellona Pozzo di Gotto. L’evento, ideato e organizzato annualmente da Nino Abbate, si svolgerà come da tradizione nel giardino del Museo Epicentro, trasformando la città in un punto di riferimento per poeti e artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il premio si distingue nel panorama letterario internazionale per la sua formula originale e per la capacità di coniugare poesia, arte e riflessione sociale. Alla realizzazione dell’iniziativa collabora l’artista e poetessa Salva Mostaccio, che insieme ad Abbate propone ogni anno una performance dedicata ai grandi temi culturali e alle problematiche che interessano i popoli del mondo.

Un premio nato nel 2011 e diventato simbolo culturale della città

Creato nel 2011, con la prima edizione ospitata nell’ex Chiesa di San Vito a Pozzo di Gotto, il Premio di Poesia Circolare rappresenta oggi un vero fiore all’occhiello per l’intera comunità barcellonese. Nel corso degli anni la manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti della cultura nazionale e internazionale, contribuendo a rafforzarne il prestigio.

Tra i nomi che hanno preso parte al concorso figurano la scrittrice Milena Milani, l’artista Marco Nereo Rotelli e la poetessa di poesia visiva Caterina Davinio, oltre a diversi autori locali che hanno dato valore alla scena letteraria del territorio, come le poetesse Maria Morganti Privitera, Patrizia Donato ed Elvira Alberti.

Una commissione di alto profilo culturale

Nel tempo, la giuria del premio ha potuto contare su personalità di grande spessore del mondo culturale, insieme ad importanti professionisti. Tra questi il professore e critico letterario Nino Genovese e la scrittrice e saggista Patrizia Zangla, che hanno presieduto diverse commissioni nel corso degli anni, affiancati dal critico d’arte Andrea Cristelli, da Cristina Saja e Valentina Certo.

Un appuntamento internazionale nel mese di luglio

Come ogni anno, il Premio Internazionale di Poesia Circolare tornerà alla ribalta nel mese di luglio, portando a Barcellona Pozzo di Gotto alcuni tra i migliori poeti del panorama nazionale e internazionale. La manifestazione offrirà al pubblico una giornata intensa all’insegna della cultura, dell’arte e della condivisione poetica, confermando il forte legame tra il territorio e le espressioni artistiche.

Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Culturale Epicentro al numero 3791226969 oppure scrivere all’indirizzo email epicentromuseo@virgilio.it