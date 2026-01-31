Oltre lo Specchio: inaugurata la Sala di Estetica Oncologica al Cutroni Zodda

Si è svolta con grande partecipazione ed emozione la cerimonia di presentazione della Sala di Estetica Oncologica presso l’U.O.S. di Oncologia dell’Ospedale “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona P.G., un progetto fortemente voluto dal Lions Club Barcellona P.G.. Ad aprire la mattinata è stata la Presidente del Lions Club Barcellona P.G., Pina Rita Bruno, che nei suoi saluti ha ringraziato tutti i presenti sottolineando come oggi non si sia inaugurata una semplice stanza, ma un luogo di cura e di dignità per il malato oncologico.

L’idea

Un luogo pensato per offrire un aiuto concreto dal punto di vista umano, perché la malattia colpisce il corpo, ma anche l’immagine di sé, l’autostima e il modo in cui ci si sente guardati dagli altri. Da qui il significato profondo del titolo “Oltre lo Specchio”: andare oltre l’apparenza, oltre l’immagine, per restituire valore alla persona. La Sala di Estetica Oncologica, sostenuta con forza dalla Delegata Distrettuale Giuseppina Siracusa per il Service “Sosteniamo le Fragilità, Inclusione e Progetti di Vita” è stata impreziosita dai disegni realizzati dai professori Bruzzese e Napoli dell’Istituto “Foscolo”, che si ringraziano sentitamente per aver contribuito a rendere questo spazio ancora più accogliente e carico di significato, è stata dedicata alla memoria di Michelangelo, giovane del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, scomparso prematuramente a causa di una malattia incurabile. Un ricordo che vive oggi in un gesto concreto di amore e servizio.

Un lavoro sinergico

Il progetto è stato reso possibile anche grazie a una iniziativa benefica realizzata dal Lions Club Barcellona P.G. in sinergia con il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, che ha consentito di raccogliere fondi destinati alla realizzazione della Sala: un esempio virtuoso di sinergia tra associazioni e istituzioni.

Alla manifestazione erano presenti numerose autorità. Il Direttore Generale dell’ASP, Dott. Cuccì , ha espresso il proprio apprezzamento per l’ennesima iniziativa del club volta a promuovere la salute e ad alleviare le sofferenze dei malati oncologici che hanno il diritto di guardare oltre la malattia, guardare con fiducia alla guarigione e alla vita. Ha portato il suo saluto anche il Governatore distretto 108 YB Sicilia Diego Taviano, complimentandosi per la lodevole iniziativa del club. Ha ricordato come il club abbia già donato altre due stanze all’ospedale di Barcellona P. G. dimostrando nei fatti di agire concretamente su una tematica quella della fragilità particolarmente attenzionata in questo anno sociale.

Presenti inoltre il Presidente di Zona 9, Beppe Iacono, e l’Assessore Roberto Molino per il Comune di Barcellona P.G. , il sindaco di Mazzarrà Sant’andrea, e il dott Mario Raffaele responsabile del reparto di oncologia.

Un ringraziamento va al Lions Club Satellite di Novara di Sicilia e alla sua Presidente Elisabetta Sofia, per la collaborazione e il sostegno a questo importante service. La stanza estetica è oggi una realtà: un segno concreto di come il Lionismo sappia trasformare la fragilità in attenzione, ascolto e speranza.