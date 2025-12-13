Domani pomeriggio al Palagiovino Basket Barcellona contro Basket Academy Catanzaro

Dopo la vittoria contro l’Adria Bari conquistata al PalAlberti domenica scorsa, il Basket Barcellona domani pomeriggio affronterà al Palagiovino il Basket Academy Catanzaro.
Nella dodocesima di campionato la squadra calabrese, allenata da coach Iliano Santambrogio, figlio del compianto Cesare Santambrogio, ex giocatore del Barcellona di fine anni Ottanta, occupa un immeritato tredicesimo posto in classifica. Domani proverà sicuramente a vincere la partita, giocandosi tutte le carte a sua disposizione. Da segnalare all’interno del roster la guardia ucraina Tyrtysnyk, fratello di un ex giocatore del Barcellona Basket, e l’ala forte Bartolozzi, ex Barcellona.
Ai microfoni di 24live.it la guardia barcellonese Thomas Aguzzoli, che la settimana scorsa si è guadagnato il titolo di MPV, grazie ai 22 punti realizzati.