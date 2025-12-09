Presentazione del libro “U verbu sacciu e u verbu vogghiu diri” di Francesca Raimondo

Si terrà venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 16:30 presso l’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa”, la presentazione del libro “U verbu sacciu e u verbu vogghiu diri”, nuovo volume dell’autrice Francesca Raimondo, pubblicato da Edizioni Smasher.

L’evento si inserisce nel quadro delle attività culturali dedicate alla valorizzazione della lingua e delle tradizioni siciliane. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’Assessora alla Cultura Angelita Pino, cui seguiranno gli interventi di: Silvana Arnone, rappresentante del Centro Internazionale di Etnostoria, la giornalista e insegnante Flaviana Gullì, la stessa autrice Francesca Raimondo e l’editrice Giulia Carmen Fasolo.

La serata sarà impreziosita dalla presenza di Don Peppino Munafò e dall’interpretazione, da parte di giovani studenti, di poesie e canti in dialetto.