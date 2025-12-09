“La Parola, la Nota, il Colore”: la rassegna culturale firmata FIDaPA

Nell’ambito della rassegna culturale “La Parola, le Note, il Colore”, la FIDaPA BPW Italy – Sezione Barcellona Pozzo di Gotto propone un appuntamento dedicato alla musica e alla riflessione filosofico – artistica: “Sulle Note della Bellezza – Reading e Musica sull’Esperienza Estetica”, in programma venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso l’Auditorium di S. Vito.

Protagonisti della serata saranno i Maestri Carmelo Imbesi e Carmen Zangarà, riconosciuti a livello nazionale per la qualità delle loro interpretazioni cameristiche. Il percorso intreccerà letture, esecuzioni musicali e momenti di approfondimento sul tema della Bellezza, del Sublime e del loro significato tra Ottocento e contemporaneità, con una parentesi dedicata all’atmosfera natalizia.

Il programma musicale spazierà da J.S. Bach a Marlene Kuntz, passando per Ennio Morricone, Nicola Piovani e Astor Piazzolla, fino a brani originali del duo. Le letture includeranno pagine e riflessioni di Cristiano Godano, Kahlil Gibran, Vito Mancuso, Carmelo Imbesi, Umberto Eco e Rinaldo Fabris, creando un dialogo dinamico tra parola e musica.

A rendere ancora più immersiva l’esperienza contribuirà il progetto curato dai tecnici Giovanni Triolo e Marco Guerrera del service “Ma che Musica”, che accompagneranno lo spettacolo con disegni di luce pensati per esaltare l’intreccio narrativo.

L’apertura dell’evento sarà affidata a Marilena Materia, presidente della sezione FIDaPA, che illustrerà finalità e obiettivi della rassegna culturale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e l’invito è rivolto alla cittadinanza, alle istituzioni e a tutte le realtà culturali del territorio.