Pesi e pesiere antichi, rarissimi oggetti esposti a Palazzo Caliri nella mostra a cura di Antonello Nicolosi

Si è svolta domenica sera, nell’affascinante cornice di Palazzo Caliri a Barcellona P.G., la mostra “pezzidistoria” Pesi e Pesiere Siciliani Antichi, a cura del collezionista Antonello Nicolosi e organizzata in collaborazione con la Pro Loco Alessandro Manganaro. Sono stati esposti, per la prima volta in Sicilia, antichi strumenti di pesatura, in particolare “pesiere” e “pesi” in ottone o in bronzo dei secoli XVII-XIX e provenienti dalla Cina, dal Nord Europa, da Malta e soprattutto dalla Sicilia; i preziosi e rarissimi cimeli sono frutto di un accurato lavoro di ricerca svolto negli anni da Antonello Nicolosi.

Gli interventi

Hanno introdotto la mostra il Presidente della Pro Loco, Salvatore Scilipoti, che ha raccontato la storia del Palazzo Caliri-Cambria, soffermandosi sulle famiglie ad esso legate e descrivendo alcuni ambienti, come il salone dove è stata allestita la mostra, affrescato da Nino e Vincenzo Bauro e Giovanni Biondo, l’architetto Marcello Crinò, che ha aggiunto particolari architettonici dell’edificio e sulle costruzioni adiacenti che si snodano lungo la via Garibaldi, Simone Cardullo, autore tra gli altri, del libro “Le antiche misure romane”, che è intervenuto sugli antichi sistemi di misura, ed infine Antonello Nicolosi, che si è soffermato sugli oggetti esposti ed ha ringraziato tutti gli intervenuti.