Operazione al cuore riuscita su una neonata prematura di 600 grammi al Barone Romeo di Patti

All’ospedale “Barone Romeo” di Patti è stato eseguito un delicatissimo intervento cardiologico su una neonata prematura di appena 600 grammi, nata a 24 settimane di gestazione. La piccola, chiamata Maria, è venuta al mondo 15 giorni fa.
Nonostante le condizioni critiche legate al bassissimo peso, nelle prime ore di vita sembrava stabile. Poi il repentino peggioramento: difficoltà respiratorie e riduzione del flusso sanguigno agli organi vitali.
I medici della Terapia Intensiva Neonatale, diretta dalla dott.ssa Caterina Cacace, hanno rapidamente individuato la causa: la persistenza del dotto arterioso, una cardiopatia congenita molto frequente nei neonati prematuri.
Immediatamente è stata avviata la terapia medica per stimolare la chiusura spontanea di questo vaso, fondamentale durante la vita fetale ma rischioso dopo la nascita. Tuttavia, le condizioni della bambina sono rimaste instabili, rendendo necessario l’intervento chirurgico.
L’intervento eseguito in culla
Come già accaduto in altre occasioni, il Centro Cardiologico Pediatrico di Taormina ha inviato un’intera equipe specializzata a Patti, per effettuare l’operazione in culla senza spostare la neonata.
A compiere il complesso intervento sono stati: il dott. Enrico Iannace, la dott.ssa Ines Andriani, il dott. Sasha Agati, insieme agli infermieri specializzati Antonella Pino e Manuela Favorito.
L’operazione è riuscita e la piccola Maria si trova ora ricoverata nella Terapia Intensiva Neonatale di Patti, in condizioni stabili.
La soddisfazione della Direzione Strategica dell’Asp
Il Direttore Generale Asp, Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta e il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, dichiarano:
“La riuscita di questo intervento su una neonata estremamente fragile è il risultato di una collaborazione clinica di altissimo livello tra la Terapia Intensiva Neonatale di Patti e il Centro Cardiologico Pediatrico di Taormina. Esprimiamo profonda gratitudine ai professionisti coinvolti per il loro impegno, competenza e dedizione.”