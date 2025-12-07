Vittoria casalinga del Barcellona Basket contro la Tecnoeleva Adria Bari

Il Barcellona Basket vince facile, sbaragliando un’avversaria, la Tecnoeleva Adria Bari, che appare lenta e poco convincente, faticando a tenere il passo e non mostrando la grinta e la tenacia necessarie per cercare di contenere l’avanzata della padrona di casa, che riesce a concludere la partita con un vantaggio di 11 punti.

I primi due quarti vedono i barcellonesi sempre in netto vantaggio, grazie a un gioco di squadra che regala risultati. Da segnalare per la squadra avversaria, che si rivela forte al rimbalzo, la buona prestazione personale di Grassi che realizza 17 punti e che si conferma a fine partita come il miglior realizzatore della squadra barese con un totale di 26 punti.

Nel terzo quarto la partita è senza storia. Gioco quasi inesistente della squadra avversaria che chiude il parziale con uno svantaggio di 20 punti. Solo nell’ultimo parziale i baresi cercano di accorciare in maniera significativa le distanze, ma ormai la storia è scritta con la vittoria della squadra casalinga.

Il resoconto del match

Nel primo quarto il Barcellona Basket parte con un parziale di 7-0. Dopo primo recupero in cui i baresi sfruttano un calo di concentrazione della squadra barcellonese, questa si mantiene sempre in vantaggio, riuscendo a suggellare con tre tiri liberi di Sebastianelli e chiudendo il parziale a più sette (25-18).

Nel secondo periodo la Tecnoeleva Adria Bari prova ad accorciare le distanze con due triple di Grassi e Pavicevic, ma fatica a stare al passo della squadra casalinga. Un’altra tripla di Grassi accorcia le distanze a meno 2 (-2:17). Per tutto il parziale la squadra barese tenta senza risultati di raggiungere quella casalinga, che chiude il quarto con un vantaggio di più 4.

Nel terzo parziale la partita è senza storia. Gioco quasi inesistente della squadra avversaria, che consente aI Barcellona Basket di avanzare inarrestabile. Il parziale si conclude con 20 punti di vantaggio costruiti grazie a un gioco di squadra e ad una maggiore presenza al rimbalzo. Aguzzoli e Lautaro realizzano 13 punti ciascuno, Sebastianelli 11 punti, Dancetovic 9 punti. Per tutto il quarto la squadra si è compattata sotto canestro e ha messo l’allungo decisivo.

Anche nei primi cinque minuti dell’ultimo parziale la squadra barcellonese mantiene quasi costante il vantaggio di 20 punti, che diventano più 25 (a meno di 4:36). A meno di tre minuti il team barese cerca di accorciare le distanze, arrivando a meno 10 (- 2:33). Due triple di Aguzzoli riportano Barcellona in vantaggio di 14 punti, che al termine del match diventa di 11. A fine partita entra in campo anche il giovane Sindoni.

Tabellino

BARCELLONA BASKET – TECNOELEVA ADRIA BARI 79-68

PARZIALI: (25-18,38 -34, 61-41,79 -68)

BARCELLONA BASKET: Okereke 6, Di Marzio n.e., Aguzzoli 22, Malkic 5, Sebastianelli 11, Sindoni, Dancetovic 10, Cessel 8, Fraga 13, Ebeling n.e., Grivo 4. Coach: Federico Cigarini

TECNOELEVA ADRIA BARI: Pavicevic 18, Rubino, Hornscheidt 2, Calcagni 6, Dabo 4, Vujic 12, Palmisano n.e., Grassi 26, Madonna n.e., Coach: Sergio Carolillo

Arbitri: Taramella di Erice e D’Amore di Messina

GUARDA LA CONFERENZA POST PARTITA DEL BARCELLONA BASKET CON LE DICHIARAZIONI DEL COACH FEDERICO CIGARINI