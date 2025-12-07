Luca Ward al teatro Mandanici con “Il talento di tutti e nessuno”

Per un’ora e mezza l’attore e doppiatore ostiense Luca Ward ha ipnotizzato il pubblico del Mandanici con “Il talento di essere tutti e nessuno”, un one man show con cui ieri sera ha raccontato la sua vita e la sua carriera, scherzando spesso sul suo talento e interagendo col pubblico, coinvolto direttamente in prove di recitazione e di doppiaggio.

La vita come un viaggio in mare

Prendendo spunto dal lavoro del nonno, la sua vita è stata scandagliata attraverso il rapporto col mare, fatto di attrazione e repulsione, e paragonata ad un viaggio, in cui acque calme non hanno mai fatto un buon marinaio, ma essere sopravvissuti ad una tempesta dà la forza e l’esperienza per poter continuare a navigare.

L’attore ha narrato il suo percorso esitenziale e professionale dalle origini, a partire dalla storia di amore del nonno, morto perché gettato in mare dopo aver contratto la febbre gialla, con la nonna, un’attrice.

La passione per il teatro e il doppiaggio

Subito dopo Ward, figlio di due attori, si è soffermato sulla sua passione per il teatro, sorta all’età di tre anni, e iniziata veramente a sedici, indugiando su alcuni dettagli divertenti di un mondo caratterizzato spesso da gesti scaramantici. Numerosi gli aneddoti dei musical a cui ha partecipato nella sua carriera da “Tutti insieme appassionatamente” a “Full Monty” fino al musical dei record “Mamma mia”.

Ha poi parlato del doppiaggio, un mestiere complesso in cui non si lavora con la fisicità, ma solo con la voce e in cui conta la meritocrazia. Inoltre, raccontando della serie Tv di grande successo “Elisa di Rivombrosa”, in cui ha recitato nel ruolo del duca Ranieri, ha dialogato con una parte del pubblico, insegnando i trucchi del mestiere per interpretare il personaggio del cattivo e anche quelli del doppiaggio.

Lo spettacolo si è concluso con Ward che ha prestato la sua voce ancora una volta all’attore Russell Crowe nella famosa scena finale de “Il gladiatore”.