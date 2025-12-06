Il Basket Barcellona proverà a riconquistare la vittoria contro la Tecnoeleva Adria Bari, ultima in classifica

Il Basket Barcellona proverà a riconquistare la vittoria nella partita che si giocherà domani al PalAlberti, a partire dalle 18, contro laTecnoeleva Adria Bari.
Dopo aver subito domenica scorsa una pesante sconfitta nella gara esterna contro il Basket Monopoli, la squadra di coach Cigarini, che occupa la decima posizione nella classifica del campionato di Serie B Interregionale, deve provare necessariamente a risalire la china.
Dal canto suo, alla decima giornata di campionato la Tecnoeleva Adria Bari si trova in fondo alla classifica, esattamente alla quindicesima posizione. Si tratta di una squadra giovane che ha da poco esonerato il coach Enrico Fabbri ed ingaggiato Sergio Carolillo, che dopo i grandi successi con la Virtus Molfetta, ha brillato anche sulla panchina di Monopoli.
Ai microfoni di 24live il pivot barcellonese Daniele Okereke.