Grande successo per la I edizione del Concorso Artistico – Letterario Internazionale “ConosciAmo la disabilità… abbattiamo le barriere!”

Una serata per conoscere da vicino la disabilità ed abbattere le barriere che troppo spesso impediscono ai soggetti più fragili di godere a pieno dei loro diritti si è svolta in occasione della Giornata internazionale della Disabilità, presso il teatro “Vittorio Currò” dell’Oratorio Salesiano. L’incontro è stato anche l’occasione per premiare i vincitori I edizione del Concorso Artistico – Letterario Internazionale “ConosciAmo la disabilità… abbattiamo le barriere!”, indetto dal gruppo “La voce ai poeti” di Barcellona, sotto l’egida dell’Associazione Culturale “FilicusArte” e della casa editrice barcellonese “Smasher”.

Alla presenza della madrina dell’evento Maria Grazia Cucinotta, attrice molto sensibile alla tematica della tutela dei diritti umani e in particolare di quelli dei soggetti diversamente abili, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i concorrenti e alle associazioni che si occupano di disabilità nel territorio, come l’ass. “La Fenice Onlus” di Milazzo, il gruppo “Lab Orarorio” di Olivarella, il “Co.Di.” di Barcellona P.G., l’“Angsa” di Messina e la cooperativa “Progetto dopo di noi” di Barcellona P.G.

Nel corso della serata, presentata in maniera egregia da Roberta Macrì, finita sulla sedia a rotelle a causa di un incidente che le ha paralizzato le gambe e diventata simbolo della tutela dei diritti dei disabili, sono stati insigniti del premio alla carriera Maria Grazia Cucinotta, Domenico Centamore e Roberto Lipari, assente per motivi lavorativi. Premiata anche per l’impegno nella cultura Melina Gennuso di Bologna e per le poesie Francesco Conti. Inoltre sono stati consegnati i premi ai primi tre classificati nelle categorie del concorso.

L’elenco dei premiati

Sezione A Poesia

La disabilità non è un peso Salvatore Gazzara di Messina 1° POSTO

Chiedere un senso alla notte Gianni Terminiello di Sorrento 2° POSTO

Ali di diamante Luigi Specchio di Salerno 3° POSTO

Sezione B Racconti

L’albero che ascoltava il vento Laura Latino di Genova 1° POSTO

Unici non diversi Simona Giardina di Barcellona 2° POSTO

Il Ponte di Zeno Emanuele Corocher di Verona 3° POSTO

Sezione C Dipinti

Non chiedermi di ricordare Fulvia Rocca di Rometta 1° POSTO

Prendi le mie ali Modesto Furchì Schiariti di Roma 2° POSTO

Oltre ogni limite Sabrina Bruzzese di Barcellona 3° POSTO

Numerosi sono stati anche gli alunni delle scuole, in particolare degli istituti superiori Fermi e Ferrari Leonti e degli Istituti comprensivi D’Alcontres e Bastiano Genovese, che hanno partecipato al concorso, ottenendo un attestato di merito.