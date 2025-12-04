Il Rotary Club Barcellona dona due televisori al reparto di Dialisi e Nefrologia

Un gesto di solidarietà firmato dal presidente Nicolò Mazzeo e da un numeroso gruppo di soci del Rotary Club sezione di Barcellona P.G., che insieme hanno donato due televisori al reparto di Dialisi e Nefrologia dell’Ospedale 2Cutroni Zodda”.

La consegna è avvenuta alla presenza dei dirigenti medici Dott. Antonio Pontoriero, Dott. Michele Anastasi, Dott.ssa Adriana Cicirella e Dott. Antonello Saraniti, che hanno accolto con gratitudine l’iniziativa, destinata a migliorare il comfort dei pazienti durante il trattamento.

Un piccolo grande gesto che conferma lo spirito della comunità:

Uniti per fare del bene.