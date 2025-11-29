Ascolto, diritti e gentilezza: studenti protagonisti dell’evento “The Best Interest of the Child”

Un evento formativo dedicato ai diritti dei minori, organizzato in collaborazione con AIGA Barcellona e Associazione CAMMINO

Si è svolto ieri all’Auditorium del Parco Maggiore La Rosa l’incontro “The Best Interest of the Child”, promosso dal Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto, in collaborazione con AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Barcellona, e con l’Associazione CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minori, rappresentata dalla Vicepresidente nazionale Avv. Maria Rita Ielasi.

L’iniziativa, organizzata in occasione della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha coinvolto numerose scuole del territorio, registrando un’ampia partecipazione e offrendo ai ragazzi un’importante occasione di confronto, formazione e consapevolezza sui loro diritti fondamentali.

Scuole protagoniste: Medi, Copernico e Ferraris presenti con diverse classi

Hanno aderito all’evento tre istituti del territorio: l’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese – Medi”, l’Istituto Tecnico “Copernico” e il Liceo Artistico “R. Guttuso – Ferraris”, permettendo la presenza di diversi gruppi di studenti.

Nel corso della mattinata, i ragazzi hanno presentato elaborati, riflessioni e contributi multimediali sul tema dei diritti dell’infanzia, prendendo parte anche a momenti di interazione guidati dai professionisti dell’USSM Messina (Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni).

Il diritto all’ascolto: primo punto di partenza

Il focus dell’incontro – come sottolineato dall’Avv. Ielasi – è stato il diritto all’ascolto, definito come il primo passo per ogni percorso educativo capace di tutelare il minore e valorizzarne la voce.

Attraverso un dialogo aperto, i relatori hanno spiegato agli studenti l’importanza di conoscere i propri diritti, compresi quelli sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, entrata in vigore anche in Italia e riconosciuta come riferimento fondamentale nella tutela dei minori.

I saluti istituzionali: il ruolo della Carta ONU e la centralità dei diritti dei minori

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata l’Assessora Angelita Pino, che ha evidenziato il significato del titolo dell’evento e la “rilevanza superiore dei diritti dei minori”, ricordando come la Carta delle Nazioni Unite rappresenti un faro imprescindibile nelle politiche educative e sociali.

Diritti ma anche doveri: il confronto con esperti e giovani avvocati

Tra i temi affrontati non sono mancati i doveri dei minori, in particolare quello legato alla corretta informazione, alla partecipazione e alla possibilità di accedere a strumenti di tutela come la difesa gratuita.

Un approfondimento curato dal Presidente AIGA Barcellona P.G. Avv. Calogero Pisana e dalla Dott.ssa Antonella Lipari dell’USSM, che hanno chiarito agli studenti come funziona il sistema di protezione dei minori e quali tutele siano previste nei diversi contesti.

USSM Messina: educazione alla legalità e diritti anche in IPM

I funzionari dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Messina hanno offerto ai ragazzi un racconto diretto della realtà degli IPM – Istituti Penali per Minorenni, illustrando quali diritti debbano essere garantiti ai giovani anche durante un percorso rieducativo.

Durante l’intervento sono state mostrate alcune opere del fumettista Lelio Bonaccorso, realizzate proprio all’interno dei laboratori creativi con i minori in carico ai servizi.

Lo sport come diritto e come strumento educativo

Spazio anche al mondo dello sport grazie alla presenza dei giocatori del Barcellona Basket, tra cui il capitano Cessel e Aviglioli, accompagnati dal Dott. Marco Italiano, psicologo dello sport.

Il loro intervento ha evidenziato come lo sport rappresenti un diritto fondamentale per la crescita equilibrata del ragazzo, capace di promuovere valori di gentilezza, rispetto, disciplina e inclusione.

Un messaggio accolto con entusiasmo dagli studenti, che hanno potuto dialogare direttamente con gli atleti.

Una mattinata di crescita, ascolto e cittadinanza attiva

L’incontro, coordinato con il contributo operativo dell’AIGA Barcellona Pozzo di Gotto, ha centrato l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori: diffondere tra i giovani la cultura dell’attenzione, del rispetto e della gentilezza, attraverso la conoscenza dei diritti loro riconosciuti e la consapevolezza del ruolo attivo che ciascuno può svolgere nella società.

Un appuntamento formativo che ha valorizzato la collaborazione tra istituzioni, scuola, professionisti e associazioni, mettendo al centro ciò che la Convenzione ONU definisce “il superiore interesse del minore”.