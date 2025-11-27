“ConosciAmo la disabilità”: la cerimonia di premiazione al Teatro Vittorio Currò

Si terrà mercoledì 3 dicembre alle ore 17:00, presso il Teatro Vittorio Currò – Oratorio Salesiano di Barcellona P.G., la serata conclusiva della prima edizione del Concorso Artistico-Letterario Internazionale “ConosciAmo la disabilità…abbattiamo le barriere!”.

Il concorso è stato promosso dal gruppo culturale barcellonese “La voce ai poeti” con il patrocinio dell’Associazione Culturale FilicusArte e della Casa Editrice Smasher.

L’obiettivo dell’iniziativa

L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo:

valorizzare la creatività nelle sue diverse forme, dalla scrittura alla produzione artistica;

stimolare una riflessione profonda sul tema della disabilità, ancora oggi condizionato da pregiudizi, incomprensioni e barriere non solo architettoniche, ma soprattutto culturali.

Promuovere la conoscenza significa favorire inclusione, abbattere stereotipi e ridurre quella distanza che spesso separa il mondo dei normodotati da quello delle persone con disabilità.

Il concorso, strutturato in sei sezioni tematiche, ha coinvolto sia adulti che studenti della scuola Secondaria di I grado e del primo anno della Secondaria di II grado. Le categorie previste erano:

Poesia, in italiano o in lingua straniera (con traduzione obbligatoria);

narrativa e racconto breve, anch’essi ammessi in lingua straniera con traduzione;

espressione artistica, comprendente dipinti, disegni, sculture e altre opere creative.

Eccezionale madrina dell’evento sarà l’attrice e produttrice siciliana Maria Grazia Cucinotta. Nel corso della cerimonia verranno assegnati anche due premi speciali: uno al comico, attore e regista Roberto Lipari e l’altro all’attore Domenico Centamore.

La manifestazione vedrà inoltre la partecipazione di diverse associazioni attive sul territorio nel sostegno alle persone con disabilità tra cui, La Fenice Onlus di Milazzo, Lab Oratorio di Olivarella, il Co.Di di Barcellona P.G., l’Angsa di Messina e la cooperativa Progetto Dopo di Noi.

A condurre la serata sarà Roberta Macrì, che accompagnerà il pubblico attraverso emozioni, testimonianza e momenti di confronto dedicati al valore dell’inclusione.