“Un felice viaggio” – Poesia e destino in Bartolo Cattafi di Diego Bertelli sarà presentato il 28 novembre

Il nuovo volume “Un felice viaggio” – Poesia e destino in Bartolo Cattafi di Diego Bertelli, pubblicato nell’aprile 2025 per la collana Lingue e Letterature Carocci, sarà presentato venerdì 28 novembre alle 17:30 nell’Auditorium di San Vito a Barcellona Pozzo di Gotto.

Diego Bertelli torna a Barcellona per la seconda volta, dopo essere stato ospite per presentare l’opera su Cattafi “Tutte le Poesie”. Docente, critico, letterario e traduttore, si occupa di poesia italiana del Novecento e di traduzione.

Il volume “Un felice viaggio” analizza il rapporto tra poesia e destino in Bartolo Cattafi, concentrandosi sul primo decennio di attività, compreso tra la pubblicazione di “Nel centro della mano” (1951) e “Qualcosa di preciso” (1961). Il percorso esegetico mostra, sotto il profilo tematico e simbolico, in cosa consiste e come si sviluppa tale rapporto, nel quale l’uomo e il poeta si riconoscono.

L’incontro, promosso dalla Pro Loco Alessandro Manganaro, dal Lions Club di Castroreale, dal Lions Itria e Longano di Barcellona, in collaborazione con il Comune e moderato dalla giornalista e docente Flaviana Gullì, vedrà anche la partecipazione degli alunni dell’indirizzo musicale dell’I.C. Bastiano Genovese, che cureranno gli intermezzi musicali con ensemble di flauti, violini e chitarre.

Il convegno si aprirà con i saluti del Sindaco Pinuccio Calabrò, dell’Assessora alla Cultura Angelita Pino, del Presidente Lions Club Castroreale Claudio Cannas, del Presidente Lions Club Barcellona “Itria e Longano” Michelangelo Romano, del Presidente Pro Loco Manganaro Salvatore Scilipoti e del Presidente Accademia Musicale “Nino Pino Balotta” Felice Mancuso.

Successivamente dialogheranno con l’autore il professore Gino Trapani, docente in pensione di Latino e Italiano al Liceo Valli, presidente onorario della Pro Loco Manganaro e studioso di Bartolo Cattafi e la professoressa Mariella Sclafani, docente in pensione di Latino, Italiano e Greco, al Liceo Valli e autrice di grammatiche e antologie di italiano per il biennio di scuola superiore e per la scuola media.