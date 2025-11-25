Il Coro come Coscienza e Corpo della Tragedia: il progetto “Elettra” al Circolo delle Lucertole

La compagnia teatrale Circolo delle Lucertole presenta il progetto Elettra – Il Coro come Coscienza e Corpo della Tragedia, un’esperienza immersiva che esplora il ruolo del coro nella tragedia sofoclea come voce collettiva, emotiva e drammaturgica.

Nel lavoro della compagnia, il coro è un organismo unitario che commenta, accompagna e partecipa emotivamente al destino della protagonista, intrecciando canto, gesto e movimento in una partitura scenica contemporanea.

L’obiettivo è restituire la coralità originaria del testo, trasformandola in un linguaggio teatrale moderno e accessibile e creare un vero dialogo tra coro, danzatori e personaggi sul palco.

Le figure coinvolte

Il progetto coinvolge figure artistiche di spicco: Viviana Isgrò (regista), Anthony Foti (coreografo), Marco Sindoni (vocal coach e maestro di canto) e nasce in collaborazione con alcune classi del Liceo Classico Luigi Valli, con la prof.ssa Anna Russo come tutor interno.

Il testo è stato riadattato e curato da Viviana Isgrò e Valentina Di Salvo, rimanendo comunque fedeli al testo Sofocleo.

La presentazione del progetto di terrà venerdì 5 dicembre alle ore 19 al Circolo delle Lucertole, durante la serata speciale “Il Symposio degli Dei”: un aperitivo immersivo nei rituali dell’antica Grecia, accompagnato da un DJ Set a cura di Ryko (Federico Gentile).