“Dal recupero dell’identità alla prospettiva di rigenerazione urbana”, il 29 novembre all’Auditorium del Parco La Rosa

Sabato 29 novembre 2025, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso l’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa”, si terrà il convegno “Barcellona Pozzo di Gotto – Dal recupero dell’identità alla prospettiva di rigenerazione urbana”.

L’evento è stato organizzato in occasione del trentennale del volume “Formazione Sviluppo – Caratteristiche architettoniche ed evoluzione urbanistica della città di Barcellona Pozzo di Gotto” i cui autori sono gli architetti Giuseppe Caruso, Marcello Crinò e Giovanni Pantano.

Nel corso del convegno si potranno ascoltare diversi interventi, tra cui quelli di:

  • Avv. Pinuccio CalabròSindaco di Barcellona P.G.
  • Arch. Giovanni LazzariPresidente Ordine Architetti PPC della provincia di Messina.
  • Arch. Antonino Milone Vice Presidente Ordine Architetti della Provincia di Messina.
  • Arch. Anna CarulliPresidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina.
  • Architetti Giuseppe Caruso, Marcello Crinò, Giovanni PantanoAutori del Quaderno dell’Ordine.
  • Arch. Peppe FeraUrbanista, già Prof. Ordinario all’Università di Reggio Calabria.

Agli architetti che parteciperanno saranno riconosciuti 3 CFU e saranno inoltre omaggiati di una copia del libro (fino ad esaurimento scorte).