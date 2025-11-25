“Dal recupero dell’identità alla prospettiva di rigenerazione urbana”, il 29 novembre all’Auditorium del Parco La Rosa

Sabato 29 novembre 2025, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 presso l’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa”, si terrà il convegno “Barcellona Pozzo di Gotto – Dal recupero dell’identità alla prospettiva di rigenerazione urbana”.

L’evento è stato organizzato in occasione del trentennale del volume “Formazione Sviluppo – Caratteristiche architettoniche ed evoluzione urbanistica della città di Barcellona Pozzo di Gotto” i cui autori sono gli architetti Giuseppe Caruso, Marcello Crinò e Giovanni Pantano.

Nel corso del convegno si potranno ascoltare diversi interventi, tra cui quelli di:

Avv. Pinuccio Calabrò – Sindaco di Barcellona P.G.

– Sindaco di Barcellona P.G. Arch. Giovanni Lazzari – Presidente Ordine Architetti PPC della provincia di Messina.

– Presidente Ordine Architetti PPC della provincia di Messina. Arch. Antonino Milone – Vice Presidente Ordine Architetti della Provincia di Messina.

– Vice Presidente Ordine Architetti della Provincia di Messina. Arch. Anna Carulli – Presidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina.

– Presidente Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina. Architetti Giuseppe Caruso, Marcello Crinò, Giovanni Pantano – Autori del Quaderno dell’Ordine.

– Autori del Quaderno dell’Ordine. Arch. Peppe Fera – Urbanista, già Prof. Ordinario all’Università di Reggio Calabria.

Agli architetti che parteciperanno saranno riconosciuti 3 CFU e saranno inoltre omaggiati di una copia del libro (fino ad esaurimento scorte).