“Di là dal fiume tra…fumo faville e un lungo fischio”: l’evento U.T.E. all’Auditorium San Vito

A cura di - Cultura, Attualità, Eventi in città

“Di là dal fiume tra… fumo faville e un lungo fischio – dalla Tranvia alla Villa Comunale” è il nome dell’evento previsto per questo sabato, 22 novembre, alle ore 17 presso l’Auditorium di San Vito a Barcellona Pozzo di Gotto.

L’incontro, organizzato dall’Università della Terza Età in collaborazione con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si aprirà con i saluti di:

  • Tanina Caliri, Rettrice U.T.E.
  • Pinuccio Calabrò, Sindaco di Barcellona P.G.
  • Filippo Neri Recupero, Assessore all’Istruzione
  • Angelita Pino, Assessora alla Cultura

A intervenire durante l’evento, Giovanni PantanoArchitetto e Docente U.T.E.