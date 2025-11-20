“Di là dal fiume tra…fumo faville e un lungo fischio”: l’evento U.T.E. all’Auditorium San Vito

“Di là dal fiume tra… fumo faville e un lungo fischio – dalla Tranvia alla Villa Comunale” è il nome dell’evento previsto per questo sabato, 22 novembre, alle ore 17 presso l’Auditorium di San Vito a Barcellona Pozzo di Gotto.
L’incontro, organizzato dall’Università della Terza Età in collaborazione con il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto si aprirà con i saluti di:
- Tanina Caliri, Rettrice U.T.E.
- Pinuccio Calabrò, Sindaco di Barcellona P.G.
- Filippo Neri Recupero, Assessore all’Istruzione
- Angelita Pino, Assessora alla Cultura
A intervenire durante l’evento, Giovanni Pantano – Architetto e Docente U.T.E.