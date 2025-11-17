Presentato in anteprima a Barcellona “In viaggio con i miei funamboli” di Antonio Alizzi

In anteprima assoluta Antonio Alizzi ha presentato proprio nella città dove è cresciuto, Barcellona P.G, il suo ultimo libro “In viaggio con i miei funamboli”. Si tratta del seguito del volume “Vite da Funamboli”, edito da Sandro Teti Editore nella collana Zig Zag diretta da Luciano Canfora e pubblicato dall’autore nel 2019. L’evento, svoltosi lo scorso sabato presso l’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa”, è stato organizzato dalla FIDAPA BPW Italy – sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, con il Patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, e rientra nella rassegna “Un pomeriggio insieme” della locale sezione della Federazione.

I protagonisti delle nuove “storie”

Dopo i saluti e un’introduzione della presidente FIDAPA sez. di Barcellona P.G. Marilena Materia e del Sindaco Avv. Pinuccio Calabrò, Antonio Alizzi ha presentato otto delle dieci storie che comporranno il secondo volume del progetto, soffermandosi sui “dietro le quinte”, aneddoti e curiosità legati alle sue interviste; tra i protagonisti delle nuove storie Umberto Galimberti, Steve McCurry, Gianrico Carofiglio, Antonella Viola, Giusy Versace, Valter Longo, Eusebio Di Francesco, Nicoletta Romanazzi e Renato Zero, quest’ultimo nome svelato dall’autore durante la presentazione.

“Sono fieramente barcellonese e siciliano – ha affermato Antonio Alizzi – e penso che, in qualche modo, quello che questo libro veicola sia anche l’insieme di valori e di persone con cui siamo cresciuti; ho frequentato il Liceo Classico, tra i cui insegnanti ricordo la prof.ssa Freni e il prof. Castanotto, in quegli anni nasceva il progetto editoriale La Città e per questa pubblicazione, diciottenne, andavo a realizzare le interviste allo stadio. L’idea di esplorare le vite altrui mi ha sempre incuriosito perché penso che si viva più volte ascoltandole e soprattutto i loro momenti più significativi, quelli in cui si cade e ci si rialza, così piano piano sono andato a cercare i momenti meno scontati, quelli che sono i dietro le quinte del successo.”

La genesi del progetto editoriale

“Vite da funamboli” ed il suo proseguimento “In viaggio con i miei funamboli”, nascono da un’esperienza lavorativa di cinque anni svolta in Russia dall’autore tra il 2014 e il 2019; il suo incarico, quello di primo vice presidente di un gruppo editoriale internazionale russo, gli ha consentito di incontrare figure di spicco a livello internazionale che visitavano il Paese. “Così – ha raccontato l’autore – cominciai a chiedere delle interviste per una rubrica, due pagine che si chiamavano Biglietto da visita in cui chiacchieravamo da manager a visitatori della Russia. Poi l’editore Sandro Tedi mi invitò a farne un libro scegliendo tra le interviste diciannove storie che sono state inserite nel primo libro”.

Oggi, dopo sei anni, le storie sono andate crescendo e sono diventate storie di copertina di una rivista semestrale, diretta da Alizzi, di una clinica privata del Nord Italia. “In viaggio con i miei funamboli” aggrega queste storie, otto sono state mostrate in anteprima durante la presentazione del nuovo progetto editoriale che ne raccoglierà dieci.