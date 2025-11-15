“Non solo Poesie”, debutta il Gruppo Teatro FilicusArte

“Non solo Poesie” è il titolo dello spettacolo d’esordio del Gruppo teatro FilicusArte, messo in scena ieri presso il teatro Il piccolo Sogno di Merì. Sotto la regia di Francesco Chianese un gruppo di soci dell’associazione culturale ha presentato al pubblico un varietà, intervallato da poesie scritte dagli stessi artisti e poeti, diventati attori per l’occasione; i testi degli sketch, invece, sono stati scritti da Francesco Chianese e da alcuni degli attori.

Lo spettacolo è stato introdotto dai saluti del Presidente dell’Associazione culturale FilicusArte, Giuseppe Giunta, e dal regista e autore Francesco Chianese. Il Gruppo teatrale, formato da Vittorio Basile, Alfredo Calarco, Danilo Cangemi, Flaviana Gullì, Elisa La Rosa, Felice Mancuso, Mariano Mirabile, Salvatore Nania, Maria Stella Natoli e Carmelina Perdichizzi, è una cellula dell’associazione FilicusArte, nata dal desiderio di riprendere e rinnovare una precedente attività dell’associazione, con il supporto di un esperto esterno, appunto il regista Chianese, diventato ora anche lui socio.

Il Presidente Giunta, al termine dello spettacolo, ha manifestato la sua soddisfazione per la riuscita della serata che è stata molto partecipata dal pubblico. “I soci hanno aderito con entusiasmo ed il gruppo ha lavorato bene, lasciando un’impronta significativa” – ha affermato Giuseppe Giunta. Infine è stato presentato il prossimo appuntamento aperto al pubblico dell’associazione: sabato 22 novembre, alle ore 10, presso la chiesa di San Paolino di Nola a Milazzo, offerta in comodato d’uso gratuito dalla famiglia Lo Miglio Mafera, si terrà l’inaugurazione mostra fotografica in ricordo delle gelsominaie che lavoravano nella piana di Milazzo; interverranno il presidente Giuseppe Giunta, il socio onorario Carlo Mafera e Santi La Rosa, coautore del libro Gelsominaie. Storie di donne, lotte, fiori e profumi.