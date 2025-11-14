“In viaggio con i miei funamboli”: FIDAPA presenta il secondo volume di Antonio Alizzi

Nuovi equilibri, nuove vite. La stessa umanità che ci attraversa.

La FIDAPA BPW Italy – sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, con il Patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, organizza sabato 15 novembre alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Parco “Maggiore La Rosa” l’incontro di presentazione del libro di Antonio Alizzi dal titolo “In viaggio con i miei funamboli”.

Si tratta del seguito del volume “Vite da Funamboli”, edito da Sandro Teti Editore nella collana Zig Zag diretta da Luciano Canfora e pubblicato dall’autore nel 2019.

L’iniziativa

L’iniziativa rientra nella rassegna “Un pomeriggio insieme” della sezione FIDAPA, un percorso culturale che intreccia letteratura, musica e arti visive sotto il tema “La parola, la nota, il colore”, valorizzando il dialogo tra linguaggi espressivi e ruolo attivo delle comunità.

Dopo i saluti della presidente Marilena Materia (FIDaPa Barcellona P.G.) e del Sindaco Avv. Pinuccio Calabrò, l’autore presenterà nuovi incontri e le otto storie inedite che comporranno il secondo volume del progetto.

Tra i nuovi intervistati: Umberto Galimberti, Steve McCurry, Gianrico Carofiglio, Antonella Viola, Giusy Versace, Valter Longo, Eusebio Di Francesco e Nicoletta Romanazzi.

“Credo che la cosa più bella che possa accadere è quella di essere animatore del proprio territorio, un ambasciatore del territorio. Ringrazio quindi, nella persona della sua Presidente Marilena Materia, la FIDAPA per avermi coinvolto, e tutti quelli che parteciperanno all’iniziativa”, dichiara Antonio Alizzi.

FIDaPA BPW Italy

La Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari (FIDaPA), parte della rete internazionale BPW International, promuove il ruolo delle donne nella società, nella cultura e nelle professioni, incoraggiando iniziative di crescita e valorizzazione del talento femminile.

L’autore

Antonio Alizzi (1982) è Direttore Scientifico della Fondazione Rizzola Academy, docente presso la Rome Business School e direttore del semestrale Rizzola Magazine.

Ha lavorato a Mosca e Londra tra il 2014 e il 2019.

Nel 2025 ha fondato Commerson – Strategy, Advocacy, Communication, società di consulenza strategica.

Il progetto “Vite da funamboli”

Il primo volume di Alizzi – pubblicato nel 2019 – esplora il rapporto tra fragilità, talento e ricerca di senso attraverso conversazioni con figure di spicco del panorama internazionale, provenienti dai mondi della cultura, delle arti e delle scienze, dell’economia e dello sport.

Durante le conversazioni Alizzi ha sollecitato i propri interlocutori a ripercorrere pezzi di vita significativi come i momenti delle scelte importanti, l’influenza del retaggio culturale e del contesto storico di riferimento, la gestione del successo e del riconoscimento sociale.

Pur provenendo da quattro continenti diversi e rappresentando dieci nazionalità, tutti i personaggi evidenziano un tratto comune: lo stesso approccio alla vita che i funamboli hanno nei confronti della fune. Combinando tecnica e coraggio riescono a non perdere l’equilibrio e a proseguire nel loro cammino.

Dopo il primo volume, otto nuove interviste sono state pubblicate su Rizzola Magazine (in forma breve) e online (in forma integrale), ampliando il percorso che culminerà in Vite da Funamboli 2.