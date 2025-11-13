Eccellenza in Cardiologia a Taormina: il Laboratorio della dott.ssa Lombardo ottiene accreditamento SIECVI di II Livello

Un nuovo e importante riconoscimento premia l’eccellenza della cardiologia siciliana.

E’ accaduto presso l’ASP di Messina all’ospedale S. Vincenzo di Taormina, dove il Laboratorio di Ecocardiografia Cardiovascolare, diretto dalla dott.ssa Luciana Lombardo ha ottenuto l’accreditamento SIECVI di II Livello per l’Ecografia Cardiovascolare Generale e per la specialità di Ecocardiografia Transesofagea (ETE) con Strutturale.

Il prestigioso riconoscimento, conferito dalla Società Italiana di Ecocardiografia CardioVascular Imaging, certifica l’elevata qualità, competenza e organizzazione del laboratorio, che risponde ai più elevati standard tecnici, formativi e clinici richiesti a livello nazionale.

La dott.ssa Luciana Lombardo, cardiologa di comprovata esperienza e specialista in imaging cardiovascolare, ha guidato con impegno e visione il percorso di crescita del laboratorio, introducendo metodologie diagnostiche all’avanguardia e consolidando un modello di efficienza e qualità oggi riconosciuto ufficialmente dalla SIECVI.