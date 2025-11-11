Incontro sul tema “Testimoni della Fede”: il 17 novembre presso l’Oratorio Salesiano di Barcellona P.G.

Saldi nella Fede è lo slogan della Proposta Pastorale 2025-2026 dei Salesiani di Don Bosco. Un percorso che invita a mettere al centro la virtù teologale della fede, che diventa punto di riferimento davanti alle scelte e alle difficoltà.
La Famiglia Salesiana di Barcellona Pozzo di Gotto ha programmato una serie di incontri focalizzati su alcuni esempi di testimoni della fede. Il primo di questi si terrà presso la Casa Salesiana il 17 novembre 2025 alle ore 19:30.
Un incontro per onorare la figura di Nino Baglieri
Durante l’incontro sarà presentata la figura eccezionale di Nino Baglieri, salesiano. Nato a Modica nel 1951, all’età di 17 anni cade da un’impalcatura che lo paralizzerà per tutta la vita. Dopo un lungo periodo di disperazione e lontananza dalla Chiesa, il venerdì santo del 1978 avviene la sua conversione.
Da quel momento la sua esistenza sarà un’esperienza di evangelizzazione gioiosa, attraverso i suoi scritti con una penna usata con la bocca, trasmissioni radiofoniche e televisive, partecipazione a meeting grazie anche all’assistenza della mamma.
Baglieri si spegne il 2 marzo 2007, dopo un lungo periodo di sofferenza. Su sua richiesta, viene vestito con la tuta e le scarpe da ginnastica, affinché il suo ultimo viaggio fosse una corsa verso Dio.
La Famiglia Salesiana in tutti i suoi componenti invita quanti vorranno ad intervenire per conoscere, attraverso la testimonianza diretta della sorella e del cognato, Nino Baglieri, “L’atleta di Dio”, come venne denominato.