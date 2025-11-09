U.T.E., inaugurata la mostra “Svelata promiscuità”. Non solo conoscenze, spazio anche all’atto creativo.

È stata inaugurata ieri, presso i locali dell’Università della Terza Età di Barcellona P.G., la collettiva di pittura e scultura “Svelata promiscuità”. Otto gli artisti che hanno esposto le loro opere, arricchendo e caratterizzando “l’Antisala” dell’U.T.E.: Fabio Balotta, Vittorio Basile, Marcello Crinò, Tonino Gelo, Pina Leggio, Vito Natoli, Giovanni Pantano e Maria Torre. Dopo i saluti della rettrice Tanina Caliri, ogni autore ha svelato al pubblico presente le proprie creazioni, rimaste impacchettate per una settimana e che saranno ora fruibili dalle 15.30 fino alle 19.30 fino a febbraio, quando presumibilmente lasceranno il posto ad alle opere di altri artisti.

Le finalità dell’iniziativa

La mostra dei “Magnifici otto”, così come sono stati definiti gli autori dalla prof.ssa Caliri, si inserisce nell’ambito delle attività legate ad una specifica area didattica dell’U.T.E., quella della “creatività”, che prevede non solo la trasmissione e l’acquisizione di contenuti, ma anche un aspetto esperienziale e produttivo. L’evento vuole inoltre dare vita e carattere ad un ambiente “anonimo”, l’antisala dell’U.T.E. di via Garibaldi 147, valorizzando gli artisti locali e trasmettendo dei valori ai fruitori e ai visitatori.