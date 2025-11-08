Avatar: Fuoco e Cenere, l’anteprima italiana a Milano

Milano sarà una delle tappe del tour mondiale di Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo del fenomenale franchise firmato dal regista premio Oscar® James Cameron. Il film arriverà nelle sale italiane il 17 dicembre, mentre l’anteprima nazionale è fissata per il 9 dicembre, a pochi giorni dall’uscita ufficiale.

Il conto alla rovescia è iniziato per Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo del franchise campione d’incassi firmato dal regista premio Oscar® James Cameron e prodotto da 20th Century Studios. Il film debutterà nelle sale italiane il 17 dicembre, preceduto da una serie di anteprime mondiali che attraverseranno i cinque continenti.

L’anteprima mondiale si terrà a Hollywood, al Dolby Theater, lunedì 1 dicembre. A seguire, l’Europa accoglierà l’evento con una proiezione speciale a Parigi, il 5 dicembre, nella suggestiva cornice de La Seine Musicale, trasformata per l’occasione in uno spazio immersivo grazie a una tecnologia di proiezione d’avanguardia, capace di portare il mondo di Pandora a un livello di realismo visivo senza precedenti.

Il tour proseguirà poi con una serie di tappe internazionali che toccheranno le principali capitali del cinema:

Lunedì 8 dicembre – Prima cinese a Sanya

Martedì 9 dicembre – Prime europee a Milano e Madrid

Mercoledì 10 dicembre – Prima giapponese a Tokyo

Giovedì 11 dicembre – Prima britannica a Londra

Sabato 13 dicembre – Prima neozelandese a Wellington

Lunedì 15 dicembre – Prime australiana e messicana, rispettivamente a Sydney e Città del Messico

Mercoledì 17 dicembre – Prima canadese a Toronto, in contemporanea con l’uscita mondiale del film

Con questo nuovo capitolo, James Cameron riporta il pubblico a Pandora in una nuova e coinvolgente avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Avatar: Fuoco e Cenere ha una sceneggiatura di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver e una storia di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno, è interpretato anche da Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr. e Kate Winslet.