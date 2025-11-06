Collaborazione tra l’emodinamica di Patti e le Radiologie di Milazzo e Barcellona per l’attivazione della Risonanza Magnetica Cardiaca

Nel contesto dell’attività assistenziale erogata dalla UOSD di Emodinamica del PO di Patti, diretta dal Dott. Salvatore Garibaldi, nel 2019 fu istituito un servizio ambulatoriale gestito dal CUP, col fine di contribuire alla gestione delle malattie cardiovascolari nel territorio Tirrenico-Nebroideo.

L’aumento della richiesta di cure ha comportato nel 2023, l’avvio di altri due ambulatori: l’ambulatorio a gestione integrata, dedicato allo scompenso cardiaco e l’ambulatorio di specialistica interna.

Questo ampliamento ha permesso di curare pazienti affetti da malattie cardiache, di assistere persone già sottoposte a procedure di cardiologia interventistica. Inoltre, è stato possibile prescrivere molteplici farmaci per la cura dello scompenso cardiaco, delle dislipidemie, della cardiopatia ischemica e per la prevenzione della malattia tromboembolica.

In sostanza, all’interno dell’Emodinamica di Patti vengono attualmente eseguite le seguenti prestazioni:

Prestazioni di 1° livello : visita cardiologica con elettrocardiogramma, ecografia color-doppler, test da sforzo su pedana mobile;

: visita cardiologica con elettrocardiogramma, ecografia color-doppler, test da sforzo su pedana mobile; Prestazioni di 2° livello: ecocardiografia con mezzo di contrasto, ecografia trans-cranica per la ricerca di comunicazioni patologiche all’interno del cuore, ecocardiografia da stress per lo studio della cardiopatia ischemica, ecocardiografia trans-esofagea per lo studio di anomalie valvolari e a supporto di interventi cardiaci strutturali percutanei.

La collaborazione con le Radiologie di Barcellona P.G. e Milazzo

In un contesto di valida collaborazione tra l’Emodinamica di Patti e le Divisioni di Radiodiagnostica dei PP.OO di Milazzo e Barcellona P.G., la metodica in oggetto viene concretamente svolta da un team multidisciplinare di Cardiologi e Radiologi presso il Centro di Risonanza Magnetica Nucleare del P.O di Barcellona, la cui apparecchiatura è dotata di modulo cardiaco.