Online la nuova edizione del tg settimanale 24LiveNews

È online la nuova edizione di oggi 2 novembre 2025 del TG settimanale 24liveNews, il notiziario curato dalla redazione di 24live.it, che racconta i principali fatti di cronaca, politica, cultura e sport della settimana a Barcellona Pozzo di Gotto e nel comprensorio tirrenico, oggi condotto da Cristina Saja.

Cronaca: indagini e sicurezza sul territorio

In primo piano l’operazione della Guardia di Finanza di Messina, che ha smantellato uno schema Ponzi da oltre 3 milioni di euro tra Barcellona e Patti. L’indagine, coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, ha portato al sequestro di conti esteri e beni di lusso per un valore equivalente.

Tragedia a Pace del Mela, dove lo scorso 28 ottobre ha perso la vita Mariarosa Cavò, 49 anni, molto conosciuta per la gestione del bar “La Casa del Dolce”.

Spazio anche all’aggiornamento sul caso Perdichizzi: la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per Salvatore Bucolo, aprendo la strada a una possibile scarcerazione.

A Falcone, infine, la Polizia Stradale ha sequestrato un’officina meccanica abusiva nell’ambito dei controlli sulle attività di autoriparazione.

Politica: bilancio comunale e nuovo presidente del GAL Tirrenico

Nel servizio di Flaviana Gullì, spazio al Consiglio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha approvato all’unanimità la variazione di bilancio per consentire l’assunzione di nuovi assistenti sociali, passo decisivo per l’avvio dell’assegno di inclusione.

Sul fronte dello sviluppo locale, il GAL Tirrenico “Mare e Monti Borghi” ha nominato Giuseppe Mandanici, sindaco di Castroreale, nuovo presidente che succede a Carmelo Pietrafitta. Vicepresidente sarà Michele Cappadona.

Attualità e cultura: teatro, solidarietà e rinascita

All’interno del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto debutta il progetto “Ripariamo Vite”, un’officina riabilitativa che unisce arte e inclusione attraverso il teatro e l’antica arte giapponese del Kintsugi. I detenuti-attori mettono in scena “La Giara” di Luigi Pirandello, diretti da Daniela Ursino.

Presentata anche la nuova stagione teatrale del “Dinamico Teatro” all’Oratorio FMA, con sette spettacoli in programma tra musical e classici, mentre l’associazione Avulss riceve il Premio EsserCi per il suo impegno nel sociale.

Nuova intesa anche tra la Rete Antiviolenza “Frida Kahlo” e l’associazione “La Casa di Francesco”, per rafforzare la collaborazione nel sostegno alle donne vittime di violenza.

In chiusura di sezione, il resoconto della Festa del Cinema di Roma, che ha registrato oltre 116 mila presenze, confermandosi tra le rassegne più seguite d’Italia.

Sport: nuove realtà e sfide sul campo

Nasce a Merì la nuova squadra di calcio femminile ASD Merì FC, che unisce sport, solidarietà e impegno contro la violenza di genere.

Nel basket, il Barcellona Basket cerca riscatto dopo quattro sconfitte consecutive, mentre la Nuova Igea Virtus prosegue il suo cammino da capolista in Serie D in vista della trasferta al “Granillo” contro la Reggina.

Appuntamento sul canale YouTube di 24live

Il TG si chiude con un messaggio dedicato alla Giornata delle Forze Armate del 4 novembre e l’invito a continuare a seguire l’informazione locale su www.24live.it e sul canale YouTube “24liveNews”, dove è disponibile l’edizione integrale del telegiornale.