Quarta sconfitta consecutiva per il Barcellona Basket contro una Fas Basket Corato incontenibile

Disfatta al PalAlberti per il Barcellona Basket che perde con un punteggio di 88-101. La squadra barcellonese dimostra poca grinta contro una Fas Basket Corato incontenibile, che gioca un’ottima partita, costruendo buoni tiri, alcuni impossibili, anche senza lo straniero Mulevicis, e giocando di squadra. Dal canto suo il Barcellona Basket si difende molto poco, rimanendo travolto dai tiri avversari, come dimostrano i 101 punti finali.

Nei primi due tempi, pur partendo bene, il team barcellonese non convince, non riuscendo a mettere in campo la determinazione sufficiente per farcela e finendo per smarrirsi completamente tra secondo e terzo quarto. Nel terzo parziale Barcellona è sempre in svantaggio, fatica a tenere il passo rispetto ad una squadra avversaria travolgente che conclude il periodo sul + 18. Nell’ultimo quarto il gioco del Barcellona è quasi inesistente, mentre la Fas Basket Corato a due minuti dall’inizio del parziale si attesta addirittura sul + 25.

Il resoconto del match

Il primo quarto si presenta molto equilibrato, ma il Barcellona riesce a chiudere sul + 4. Nei primi cinque minuti di gioco le due squadre si fronteggiano punto su punto. Il Basket Corato si mostra molto aggressivo in difesa con numerosi falli. Varie volte prova anche a segnare sbagliando canestro. Nella seconda parte del primo quarto il Barcellona è sempre in vantaggio. A meno 2:23 minuti Aguzzoli con una tripla porta il Barcellona Basket a + 8. Paoletti cerca di recuperare con una tripla e subisce fallo. A meno 23 secondi una tripla di Ebeling si concretizza in un vantaggio di 6 punti. Il parziale si conclude sul 26-22.

Nel secondo periodo Il Basket Corato cambia completamente passo, tirando fuori le unghie e riuscendo non solo nell’impresa della rimonta, ma anche a ribaltare il punteggio e a concludere il parziale con un vantaggio di 10 punti. Per tutto il secondo periodo la squadra avversaria domina la partita, mantenendo costante il vantaggio con un gioco aggressivo e travolgente. La squadra ospite prova subito la rimonta, riuscendoci a due minuti dall’inizio con due appoggi di Corral e Paoletti. Due punti di Manisi e una tripla di Diaz a meno 7 minuti la portano in vantaggio di cinque punti. Ebeling prova ad accorciare le distanze, senza risultato. A meno 4 minuti e 31 secondi un appoggio di Paoletti trascina la squadra a un vantaggio di 10 punti, ma il Barcellona Basket prova a rimontare con Sebastianelli, che grazie a tre triple riesce a ridurre lo svantaggio a -1 (-3:26). Il Corato, però, non intende darla vinta e riprova con tripla di Basile e appoggio di Manisi.

Nel terzo parziale Il Barcellona Basket prova a mostrare cuore e grinta, riuscendo a portarsi a -2 a tre minuti dall’inizio con una tripla e un appoggio di Aguzzoli, davanti a un pubblico molto caloroso che fa vibrare il Palalberti, ma la Fas Basket Corato non intende mollare la presa e ritorna ben presto in netto vantaggio +11 (-3:28). A meno di pochi secondi dalla fine con una tripla di Paoletti arriva a + 17. Il parziale si conclude sul + 18 per la squadra avversaria.

Nell’ultimo parziale a due minuti dall’inizio il Barcellona Basket è sotto di -25 punti, tentando più volte l’offensiva, ma con risultati scadenti e chiudendo la partita con – 13 punti di svantaggio, che lasciano l’amaro in bocca.

A pochi minuti dalla fine del match coach Federico Cigarini dichiara di prendersi tutte le responsabilità della sconfitta, la quarta consecutiva.

Tabellino

BARCELLONA BASKET – BASKET CORATO 88-101

PARZIALI: (26-22, 44-54, 63-82, 88-101)

BARCELLONA BASKET: Okereke 2, Di Marzio, Aguzzoli 27, Malkic, Sebastianelli 19, Sindoni n.e, Dancetovic 2, Cessel 14, Fraga 13, Ebeling 11. Grivo n.e. Coach: Federico Cigarini

BASKET CORATO: Basile 15, Bavaro n.e., Cabodevilla 12, Capasso, Capocotta 5, Corral 16, De Rossi 4, Diaz 2, Manisi 27, Mulevicis n.e., Paoletti 20, Virgili n.e. Coach: Manuel Gattone

Arbitri: Luca Beccori (Messina) e Carlo D’Amore (Messina)