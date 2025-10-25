Barcellona Basket contro Basket Corato, una sfida in cui vincere è imperativo categorico

Nuova partita casalinga per il Barcellona Basket. Domani sarà vietato perdere nella gara che si disputerà al Palalberti a partire dalle 18 contro la Fas Basket Corato.

Tutti e due i team hanno avuto lo stesso andamento in questo avvio di torneo, con una vittoria all’esordio, per i siciliani in casa contro Mola e per pugliesi contro Bari in trasferta e poi tre sconfitte consecutive. Vincere quindi per rilanciarsi in classifica è un imperativo categorico per entrambi.

Squadra dura e ben allenata da coach Manuel Gattone, il Basket Corato conta su un mix di giocatori esperti quali i veterani Corral e Basile, il play Manisi ed il realizzatore Paoletti. Da tenere d’occhio anche lo straniero ex Castanea Mulevicius ed il giovane Cabodevilla.

La squadra barcellonese si è allenata intensamente tutta la settimana per affrontare al meglio una partita che alla vigilia si preannuncia difficile e nello stesso tempo motivante.

Ai microfoni di 24live il neoacquisto, la play guardia Bryan Jason Ebeling, figlio dell’indimenticato John Ebeling, leggenda del basket, e fratello di Michele Ebeling che quest’anno gioca a Livorno.