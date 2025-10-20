Messina celebra il cinema d’autore: torna il Festival dei Circoli del Cinema 2025

Dal 24 al 26 ottobre 2025, al Cinema Lux di Messina, si terrà una nuova edizione del Festival dei Circoli del Cinema, l’appuntamento annuale dedicato alla cultura cinematografica, alla formazione del pubblico e ai nuovi sguardi sul cinema d’autore. Promosso dal Cineforum Orione, con il contributo della Sicilia Film Commission e in collaborazione con la Federazione Italiana dei Circoli del Cinema (FICC) e la FICC Sicilia, il festival unisce proiezioni, premi, incontri con i protagonisti del grande schermo e momenti di confronto sul futuro del cinema contemporaneo.

Inaugurazione e prime proiezioni

La rassegna si apre venerdì 24 ottobre con la proiezione del documentario premiato “Elvira Notari. Oltre il silenzio” (Italia 2025, regia di Valerio Ciriaci, 76’), vincitore del Premio Cineforum Orione – Miglior documentario sul cinema. La proiezione sarà introdotta da un collegamento streaming con il regista, alla presenza del critico Franco Cicero, presidente del comitato scientifico del premio. Alle 21.00, spazio al cinema di Aurelio Grimaldi con “Raqmar” (Italia 2025), film interpretato da Giuliana De Sio, Leo Gullotta, Alessio Vassallo e Mehdi Lamsabhi. Grimaldi, autore di Mery per sempre e Rosa Funzeca, sarà presente in sala.

Sabato 25 ottobre: il Premio alla carriera a Roberto Andò

La seconda giornata, sabato 25 ottobre, sarà dedicata al cinema indipendente e all’assemblea della FICC.

Alle 17.30 è prevista l’anteprima del film internazionale “Un poeta” (Colombia/Germania/Svezia 2025, regia di S. Mesa Soto, 120’), presentato dal produttore Paolo Minuto. Momento clou del festival sarà la consegna del Premio Cineforum Orione alla carriera al regista Roberto Andò, in programma alle 20.00.

Autore di capolavori come Il manoscritto del principe, Viva la libertà, Le confessioni e La stranezza, Andò è uno dei più importanti registi italiani contemporanei, erede della lezione di Leonardo Sciascia e Francesco Rosi. Dopo la cerimonia, Andò incontrerà il pubblico in un dialogo moderato dal direttore artistico Marco Olivieri, cui seguirà la proiezione del suo nuovo film, “Ferdinando Scianna – Il fotografo nell’ombra” (Italia 2025, 86’), presentato all’ultima Mostra del Cinema di Venezia.

Domenica 26 ottobre: anteprime e evento di chiusura

La giornata conclusiva, domenica 26 ottobre, inizierà con l’assemblea del Centro regionale FICC Sicilia e la mostra mercato del cinema indipendente (listino NFilm).

Tra gli eventi speciali:

16.30: anteprima del film “Il mio cammino” (Australia/Spagna 2024, regia di B. Bennett , 98’), con intervento in collegamento del produttore Francesco Notarangelo .

anteprima del film “Il mio cammino” (Australia/Spagna 2024, regia di , 98’), con intervento in collegamento del produttore . 18.30: anteprima di “Mimo – Portrait of a modern mime” (Italia 2025, regia di Tara Vessali, 82’), introdotta da una performance live dell’artista Luigi Benassai (Grey).

Il gran finale alle 21.00 vedrà la proiezione di “La voce di Hind Rajab”, di Kaouther Ben Hania, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, in collaborazione con AssoPalestina.

Il film, ispirato alla storia vera di una bambina palestinese, intreccia fiction e realtà, restituendo con forza il tema dell’innocenza violata nella guerra di Gaza.

Informazioni e biglietti

Tutti gli eventi del Festival dei Circoli del Cinema 2025 si svolgeranno al Cinema Lux di Messina.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Lux e sulla piattaforma Webtic.