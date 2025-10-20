L’Igea Virtus ritrova la vittoria e la vetta: 2-0 sul campo del Paternò. Marra: “Siamo operai di quaità”

Grande prestazione della Nuova Igea Virtus, che al “Falcone-Borsellino” di Paternò conquista tre punti pesantissimi imponendosi 2-0 grazie alle reti di Maltese e Cicirello.

I barcellonesi, dopo il successo esterno, tornano in vetta alla classifica del Girone I di Serie D, a quota 15 punti, in coabitazione con Vibonese e Nissa.

Maltese e Cicirello decisivi

Dopo un primo tempo dominato ma chiuso a reti bianche, la squadra di Sasà Marra sblocca il risultato al 50’ con Salvatore Maltese, abile a ribadire in rete una palla vagante dopo una mischia in area.

Nel finale arriva il raddoppio di Giorgio Cicirello, che al 90’ si tuffa di testa su punizione di Balsano e sigla il definitivo 2-0. Ottima la prestazione collettiva dei giallorossi, con una difesa attenta e una mediana sempre propositiva.

Tra i migliori in campo anche Squillace e Calafiore, protagonisti di una gara di intensità e qualità.

Paternò volenteroso ma mai pericoloso

Il Paternò ha provato a resistere con determinazione, ma non è riuscito a contenere la superiorità tecnica e tattica dell’Igea Virtus.

L’unico a distinguersi tra i padroni di casa è stato Fernandez, autore di più di un intervento decisivo.

Il portiere Branduani, pur protagonista di alcune buone parate, non ha potuto nulla sulle due reti ospiti.

Le dichiarazioni e il prossimo impegno

A fine gara, soddisfazione nello spogliatoio barcellonese per una vittoria che rilancia le ambizioni della squadra. Il mister Marra parla dei suoi uomini apostrofandoli come “operai di qualità” e, soddisfatto, aggiunge: “A darci la spinta sono stati i tifosi che, nonostante la scorsa sconfitta, ci hanno incoraggiato. Oggi abbiamo reagito anche per loro. Ricarichiamo le batterie per rifarci in casa.”

Nel prossimo turno, l’Igea Virtus tornerà al “D’Alcontres-Barone” per il big match contro la Nissa, sfida al vertice che potrebbe valere il primato solitario.

Paternò-Igea Virtus 0-2

Marcatori: 5’ st Maltese, 45’ st Cicirello.

Paternò: Branduani 6,5, Ardizzone 5 (16’ st Caterino 5,5), Ursino 6, Fernandez 7, Virgillito 6, Lucca 5,5 (21’ st Di Maria 5,5), Marchetti 5, D’Aloia 6, Jungling 5,5 (21’ st Gachangi 5,5); Golfo 5 (8’ st Camara 6), Boulahia 5,5 (32’ st Kouassi sv). All. Corapi 6.

Igea Virtus: Testagrossa 6, Maggio 6, Maltese 7, Maddaloni 6,5, Squillace 7 (37’ st Lo Molino sv), Cess 6, Calafiore 6,5 (30’ st Bisogno sv), Cardinale 5,5 (1’ st Joao Pedro 6,5), Balsano 6, Cicirello 7, Samake 6 (48’ st Ferrara sv). All. Marra 7.

Arbitro: Barbetti di Arezzo 5.

Note: ammoniti Marchetti, Fernandez, Samake, Maltese, Cess, Bisogno; angoli 0-10; recupero pt 1’, st 6’.

Serie D – Girone I, risultati 8ª giornata

Castrum Favara–Ragusa 2-0

Città di Gela–Athletic Club Palermo 0-1

Enna–Sancataldese 1-0

Gelbison–Vibonese 0-2

Milazzo–Acireale 2-3

Nissa–Savoia 1-0

Paternò–Nuova Igea Virtus 0-2

Reggina–Vigor Lamezia 0-1

Sambiase–Messina 1-1

Classifica (parziale):

Vibonese, Nissa, Nuova Igea Virtus 15;

Savoia, Sambiase, Athletic Club Palermo 13;

Castrum Favara 11;

Città di Gela, Gelbison, Vigor Lamezia 10;

Milazzo 9;

Enna, Sancataldese, Acireale, Reggina 8;

Paternò 6;

Ragusa 4;

Messina -1 (penalizzazione -14).