Fumettomania al Festival EsserCi di Messina

Fumettomania parteciperà alla terza edizione dell’Agorà di EsserCi Festival – “Il Volontariato che c’è”, in programma il 23 e 24 ottobre presso l’atrio del Palacultura Antonello da Messina, evento organizzato dal CESV Messina. Un’occasione unica per i giovani messinesi di conoscere da vicino le attività e i progetti culturali e sociali promossi dall’associazione. Durante la manifestazione verrà assegnato, domenica 26 ottobre, il Premio EsserCi 2025 in sette categorie. Fumettomania è candidata nella sezione “Arte, cultura e spettacolo”.

Tutti i dettagli del programma sono disponibili sul sito ufficiale: fumettomaniafactory.net.

Un autunno di iniziative e progetti verso i 35 anni di Fumettomania

Dopo la ripartenza di settembre, Fumettomania Factory APS prosegue con un calendario ricco di appuntamenti che condurranno ai festeggiamenti per i 35 anni dell’associazione nel 2026.

Le ultime settimane di ottobre e tutto novembre saranno dedicate al fumetto di fantascienza, con focus sullo speciale per i 75 anni di “Dan Dare, Pilota del Futuro”, la storica serie creata da Frank Hampson e pubblicata tra il 1950 e il 1967 sul magazine Eagle. Nel frattempo, è in preparazione un nuovo progetto tutto al femminile che verrà lanciato nel mese di dicembre.

Pubblicazione della tesi “Tradurre la Letteratura Disegnata”

A novembre, Fumettomania pubblicherà sul proprio magazine, in versione seriale, la tesi di laurea di Chiara Pia Valenti di Terme Vigliatore, dal titolo “Tradurre la Letteratura Disegnata”.

Il lavoro propone una traduzione dell’antologia a fumetti “The Most Important Comic Book on Earth: Stories to Save the World” ed è stato discusso presso il SSML Istituto Universitario Carlo Bo di Milano.

Progetti di lettura e incontri con gli autori

È ancora possibile per le scuole di Barcellona Pozzo di Gotto e dintorni aderire al progetto “Letteratura Disegnata” per l’anno scolastico 2025-2026.

L’iniziativa, dedicata alla promozione della lettura attraverso il fumetto, offre un catalogo di 12 volumi che affrontano temi di grande attualità:

empowerment femminile ,

, femminicidio ,

, cambiamento climatico ,

, arte, letteratura e musica come strumenti di comunicazione e crescita sociale.

Corso sul fumetto all’Università della Terza Età

Il 31 ottobre sarà presentato il nuovo anno accademico dell’UTE (Università della Terza Età) di Barcellona Pozzo di Gotto, all’interno del quale si terrà, per il secondo anno consecutivo, un percorso sul fumetto a cura dell’architetto Mario Benenati.

Il corso sarà articolato in quattro lezioni presso l’Auditorium San Vito.

Il progetto della Biblioteca-Museo del Fumetto

Tra i progetti futuri, Fumettomania punta alla creazione di una Biblioteca-Museo del Fumetto a Barcellona Pozzo di Gotto, inserita tra le iniziative SIRU – Azione 4.6.1, dedicate alla rivitalizzazione dei luoghi della cultura e degli spazi collettivi a uso culturale e sociale.

Fumettomania: una rotta verso il futuro

Il viaggio continua.

Fumettomania traccia da oltre tre decenni la rotta della cultura del fumetto in Sicilia e in Italia, promuovendo lettura, creatività e divulgazione culturale attraverso eventi, collaborazioni e progetti dedicati a tutte le generazioni.