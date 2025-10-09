La Nuova Igea Virtus perde contro il CastrumFavara: le parole di Angelo Della Guardia dopo la sconfitta

Dopo una partita dominata nel primo tempo dalla Nuova Igea Virtus, che ha visto prevalere per 3-1 il CastrumFavara nel secondo tempo, la squadra giallorossa esce dalla Coppa Italia Serie D.
A tracciare un quadro della partita, il Capitano giallorosso Angelo della Guardia:
“Questa sconfitta ci fa capire che dobbiamo ancora dare tanto in allenamento e chi vuole dimostrare di far parte di questo gruppo deve puntare a dare sempre il massimo. Nel primo tempo si è vista una buona prestazione, nel secondo tempo si poteva fare meglio, ma bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno.”
Adesso la squadra si prepara ad affrontare il prossimo match di campionato, che si terrà domenica 12 ottobre alle ore 16:00 presso lo Stadio D’Alcontres Barone contro l’A.S.D. Sambiase.