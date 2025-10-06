Nuova Igea Virtus da amare: colpo a Gela e primo posto solitario in Serie D

I giallorossi vincono 2-1 al “Presti” con Samake e Maltese e volano in vetta al girone I. Esplode la festa al rientro a Barcellona Pozzo di Gotto.

La Nuova Igea Virtus mette la firma sulla grande sorpresa della sesta giornata del girone I di Serie D. I ragazzi di mister Salvatore Marra espugnano il “Vincenzo Presti” superando il Gela per 2-1, conquistando così il primo posto solitario a quota 12 punti.

Una prestazione di carattere e qualità, coronata dai gol di Samake e Maltese, che permettono ai giallorossi di scavalcare proprio i biancazzurri, reduci dalla seconda sconfitta consecutiva nonostante la rete di Mbakogu.

Primo tempo perfetto: Samake e Maltese firmano l’impresa

Partenza decisa della formazione barcellonese, che impone ritmo e gioco sin dai primi minuti. Dopo una conclusione insidiosa di Cicirello, al 15’ Samake si fa trovare pronto sotto porta e firma l’1-0, confermandosi ancora una volta decisivo.

L’Igea Virtus controlla la gara con personalità, mentre il Gela fatica a reagire. Al 44’ arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Maltese svetta più in alto di tutti e batte il portiere avversario con un colpo di testa preciso. Per il centrocampista, un ritorno da protagonista dopo la lunga squalifica seguita al derby con il Milazzo.

Gela in crescita, ma l’Igea regge e conquista tre punti d’oro

Nella ripresa la squadra di Cacciola prova a reagire. Al 58’ un errore in disimpegno del portiere Barone, all’esordio stagionale, regala palla a Mbakogu, che accorcia le distanze con un pallonetto dalla distanza.

I padroni di casa si accendono, centrano una traversa e creano più di un pericolo, ma la difesa giallorossa tiene bene. In pieno recupero i siciliani reclamano un rigore per un presunto contatto in area, ma il direttore di gara lascia correre: decisione che dalle immagini appare corretta.

Barcellona in festa: l’Igea torna capolista dopo anni

Al triplice fischio esplode la gioia dei giocatori igeani, che celebrano una vittoria fondamentale per la stagione. Al rientro a Barcellona Pozzo di Gotto, il pullman della squadra è stato accolto da tifosi in festa, cori, bandiere e un entusiasmo che mancava da tempo in riva al Longano.

La Nuova Igea Virtus torna così in cima alla classifica di Serie D come non accadeva da anni, premiando il lavoro estivo della società e dello staff tecnico, che hanno costruito un gruppo solido, motivato e con un’identità precisa.

Tabellino

Serie D – Girone I, 6ª giornata

Gela – Nuova Igea Virtus 1-2

Marcatori: Samake (15’), Maltese (44’), Mbakogu (58’)

Nuova Igea Virtus: Barone, Dall’Oglio, Lo Pizzo, Maltese, Puglisi, Samake, Cicirello, e tutti gli altri protagonisti di un successo che vale il primo posto.

Classifica: Nuova Igea Virtus 12 punti – Capolista solitaria del Girone I

*Foto in evidenza a cura della pagina ufficiale Nuova Igea Virtus