Barcellona lotta ma cede a Castellaneta: buona prova, servirà più concretezza nei momenti chiave

I giallorossi di coach Cigarini escono sconfitti 83-73 dopo un match combattuto. Ottimo l’approccio, decisiva la reazione pugliese nella ripresa.

Primo impegno esterno amaro per il Barcellona Basket nella Serie B Interregionale, ma la prestazione lascia segnali positivi. I ragazzi di coach Cigarini giocano con intensità e ritmo nella prima parte di gara, prima di cedere alla distanza contro una Valentino Castellaneta più concreta nei momenti decisivi.

Nel primo quarto i giallorossi partono fortissimo, trovando punti in velocità con Aguzzoli, Malkic e Okereke, chiudendo avanti 23-29. Buon movimento di palla, ottime spaziature e un attacco fluido che mette in difficoltà la difesa pugliese.

Castellaneta reagisce e ribalta la gara

Nel secondo periodo i padroni di casa alzano il ritmo difensivo e conquistano numerosi rimbalzi offensivi. Tre falli consecutivi dei giallorossi fruttano sei tiri liberi che permettono ai pugliesi di completare la rimonta.

Guidata da Postigo Lopez, Buo e D’Apice, la Valentino Castellaneta sorpassa e chiude il primo tempo avanti 42-41. Il match resta equilibrato, ma la spinta del pubblico di casa fa la differenza nei momenti chiave.

Contini devastante, Barcellona sfiora la rimonta

Nel terzo quarto si accende Contini, autentico trascinatore dei pugliesi con 29 punti personali. Castellaneta allunga sul 65-59, ma Barcellona non molla e resta aggrappata al match con cuore e lucidità.

Nell’ultimo periodo, sotto di nove lunghezze (76-67), i ragazzi di Cigarini reagiscono con orgoglio: Aguzzoli firma la tripla del -3 (76-73) a poco più di un minuto dal termine. La difesa regge e concede la palla del possibile pareggio, ma il tiro del sorpasso viene respinto dal ferro. Nel finale, i padroni di casa trovano il canestro che chiude i conti: 83-73.

Orgoglio e spunti per crescere

Nonostante il risultato, il Barcellona Basket ha mostrato personalità, ritmo e un gioco corale in continua crescita.

La squadra esce tra gli applausi dei tifosi presenti al seguito, consapevole che la strada intrapresa è quella giusta.

Tabellino e parziali

VALENTINO CASTELLANETA: Ojo 10, Basile n.e., Postigo Lopez 14, Spina Diana, Buo 12, D’Apice 10, Casarola 2, Buono 5, Contini 29.

All.: Luisi

BARCELLONA BASKET: Okereke 11, Di Marzio n.e., Aguzzoli 22, Malkic 11, Sebastianelli 3, Sindoni n.e., Dancetovic 2, Cessel 11, Fraga 7, Bruni 2, Grivo 2.

All.: Cigarini

Arbitri: Calogero Cappello (Porto Empedocle, AG) – Arturo Tartamella (Erice, TP)

Parziali: 23-29, 19-12, 23-18, 83-73