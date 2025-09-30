Taekwondo: Clio Sottile si aggiudica l’argento al Grand Prix in Serbia

L’atleta barcellonese Clio Sottile continua a collezionare successi: dopo lo straordinario risultato di Amburgo, conquista la medaglia d’argento al Grand Prix 2 di Vrsac in Serbia, dopo essersi battuta con l’atleta serba Jana Lukic.

Il primo incontro, agli ottavi di finale contro la greca Despoina Nikou finisce 2 a 0 ( 13-2; 12-0). Ai quarti Clio incontra Djurdja Bradic: l’incontro finisce con lo stesso risultato del precedente, ma questo è stato molto più combattuto.

Si passa alla semifinale, questa volta l’avversaria è la n.2 del ranking di gara, la greca Lamonia Spanau, atleta esperta, potente e determinata. Sul quadrato però Clio non le lascia spazio, il primo round finisce 14-2 e la ragazza greca, sfiancata, decide di ritirarsi.

Lo scontro in finale con la serba Lukic

Clio vola in finale dove ad aspettarla c’è l’atleta serba Jana Lukic, che non sembra molto potente ma la sua altezza le consente di essere velocissima e agilissima.

Nel primo round le ragazze si studiano, la serba fa valere la sua maggiore esperienza allungandosi con un jet di gamba che colpisce Clio sul setto nasale: finisce 5-1.

Nel secondo round Clio sembra aver trovato la chiave giusta, portandosi in vantaggio per 2 a 0, poi 2-2, ancora 4-2- e infine 4-4. A pochi secondi dal termine il punteggio è di 7-4 per Clio.

Dopo che l’arbitro centrale ha fermato l’incontro e dato ammonizione a Clio, contestata dall’allenatore Giuseppe Sottile, mancano pochi secondi alla fine dell’incontro: Clio prova ad inseguire la serba, che va anche fuori, ma il tempo è scaduto.

Clio conquista un combattutissimo argento, risultato importantissimo che le consente di fare un balzo enorme nel ranking piazzandosi in quinta posizione.