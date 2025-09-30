Barcellona protagonista nella cinofilia al Grand Prix Fidasc

Barcellona Pozzo di Gotto si conferma punto di riferimento della cinofilia siciliana grazie agli straordinari risultati ottenuti al primo Grand Prix Fidasc di cinofilia multidisciplinare, disputato a Cattolica.

La competizione, per la prima volta, ha aperto le porte non solo all’agility, ma anche a discipline innovative come treibball e rally obedience, offrendo spettacolo e nuove occasioni di confronto per atleti e appassionati.

La Sicilia in gara con 20 binomi, 18 da Barcellona Pozzo di Gotto

La Sicilia ha risposto con grande entusiasmo: venti binomi qualificati, di cui ben diciotto provenienti da Barcellona Pozzo di Gotto, hanno formato sei squadre, portando in gara non solo talento e preparazione, ma soprattutto passione e spirito di squadra.

A rappresentare la città il numeroso gruppo dell’A.S.D. Red Team, con 17 binomi, affiancato da un binomio del V.I.P. Dog di Terme Vigliatore e da due binomi provenienti da Palermo.

I risultati: podi e successi per le squadre siciliane

Il treibball ha regalato il risultato più prestigioso con il trionfo nazionale della squadra “Red Passion”, formata dai barcellonesi Rosa Cutugno con Africa Twin, Ermanno D’Avino con Triumph e Maria Teresa De Luca con Dee Dee.

Secondo posto sempre nel treibball per la squadra “Trinacria a coda alta”, composta da Rosa Cutugno con Witty, Salvatore Piccione con Byron e Andrea Trimarchi con Mud (Palermo).

Grandi soddisfazioni anche nella rally obedience, con il secondo posto conquistato dalla squadra “Siciliani a quattro zampe”, composta dai binomi De Luca, Cutugno e Trimarchi.

Barcellona Pozzo di Gotto capitale della cinofilia siciliana

Un bilancio straordinario che conferma la crescita del movimento cinofilo siciliano e l’impegno delle associazioni locali. Gli stessi atleti hanno sottolineato il valore umano e sportivo della manifestazione:

«Non è stato solo un momento di sport, ma soprattutto di festa e di condivisione. Siamo tornati a casa con coppe e medaglie, ma la vittoria più grande è l’aver vissuto tutti insieme questa esperienza, nel segno del divertimento e della passione per i nostri cani».

Il debutto del Grand Prix Fidasc di cinofilia multidisciplinare resterà nella storia, aprendo la strada a edizioni future sempre più partecipate. Con i risultati ottenuti, Barcellona Pozzo di Gotto si consacra definitivamente come polo di eccellenza della cinofilia siciliana.