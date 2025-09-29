Nuova Igea Virtus-Enna: giallorossi due volte avanti, ma è 2-2

La Nuova Igea Virtus manca l’appuntamento con un’altra vittoria e si deve accontentare di un pareggio spettacolare contro l’Enna Calcio. Al “D’Alcontres-Barone” finisce 2-2, dopo una partita intensa, ricca di emozioni e ribaltamenti, che lascia ai giallorossi il rammarico di non aver conquistato i tre punti e la possibilità di issarsi in vetta alla classifica.

La cronaca del match

L’avvio è di marca igeana: al 17′ Calafiore sblocca il risultato con un destro imprendibile che si insacca all’angolo dopo aver colpito il palo interno, facendo esplodere il pubblico di casa. L’Igea continua a premere e sfiora il raddoppio con Cardinale e Samake, ma al 28′ arriva il pari ospite con Camara, abile a sfruttare un errore in impostazione della retroguardia giallorossa.

La risposta della squadra di Marra è immediata: al 43′ splendida azione corale con Cess che, servito da Balsano, riporta avanti l’Igea con un preciso piattone all’angolino. Si va così al riposo sul 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa l’Enna cresce e prova a sorprendere la difesa igeana. Dopo alcune occasioni da una parte e dall’altra, al 35′ arriva la doccia fredda: Distratto, di testa, firma il 2-2 sugli sviluppi di un cross dalla destra. Nel finale, al 93′, gli ospiti sfiorano addirittura il colpaccio con Tchauana, fermato dal palo dopo la deviazione di De Falco.

Analisi e prospettive

Il pareggio lascia sensazioni contrastanti: da un lato la Nuova Igea Virtus ha mostrato qualità, intensità e capacità di costruire gioco, andando due volte in vantaggio; dall’altro, la squadra paga ancora qualche calo di concentrazione in difesa, probabilmente dovuto alla stanchezza della settimana e al quale mister Marra dà il giusto peso.

Un successo avrebbe proiettato i giallorossi in testa alla classifica, complice il risultato della Sancataldese, ma il 2-2 contro un avversario ostico come l’Enna può essere comunque considerato un punto utile per il percorso stagionale.

Verso il match di Gela

Gli ultras hanno salutato la squadra con applausi e incoraggiamenti, consapevoli del potenziale di un gruppo che sta crescendo e che può puntare in alto. Domenica prossima l’Igea sarà attesa da una trasferta sul campo del Gela, un test fondamentale per valutare le ambizioni della squadra barcellonese.

Tabellino

Nuova Igea Virtus – Enna 2-2

Marcatori: 17′ Calafiore (IG), 28′ Camara (EN), 43′ Cess (IG), 80′ Distratto (EN)