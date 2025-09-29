Cuori Ribelli: in Camerun 65 bambini operati grazie al progetto del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina

Un ponte di solidarietà tra Sicilia e Africa. Con il progetto “Cuori Ribelli”, promosso dalla onlus Una Voce per Padre Pio in collaborazione con l’ASP di Messina e il Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina, sono già 65 i bambini operati con successo in Camerun da marzo a oggi.

Si tratta del primo vero programma di cardiochirurgia pediatrica in Africa centrale, un’iniziativa nata dall’incontro tra il cardiochirurgo Sasha Agati ed Enzo Palumbo, presidente della onlus, e sostenuta con forza dalla Direzione Strategica dell’Asp di Messina.

Cuori Ribelli, il progetto che salva vite in Africa

Il modello scelto si basa su missioni ravvicinate e continuative che hanno permesso di garantire interventi regolari e formare il personale medico locale. In pochi mesi, oltre 60 piccoli pazienti affetti da gravi cardiopatie congenite hanno avuto accesso a cure specialistiche prima impensabili.

“Abbiamo visto un netto miglioramento dei colleghi camerunensi – sottolinea il dott. Agati – grazie al confronto diretto con specialisti italiani e internazionali. Non è solo un lavoro sanitario, ma un vero investimento sul futuro”.

L’obiettivo è rendere il Camerun progressivamente autonomo, trasformando l’Ospedale Generale in un centro di riferimento per l’intera Africa centrale, così da ridurre la necessità di trasferire i bambini all’estero.

Una rete internazionale di solidarietà

Il progetto Cuori Ribelli non è solo assistenza sanitaria, ma anche scambio di competenze. Medici italiani, camerunensi e tanzani collaborano fianco a fianco, creando un modello di formazione e solidarietà già sperimentato con successo in Tanzania.

Tra i casi più toccanti di questa terza missione c’è quello del piccolo Miel, affetto da una grave cardiopatia congenita e trasferito d’urgenza dal Benin al Camerun. Operato dall’équipe di Taormina, oggi è salvo: “Affrontare viaggi complessi tra documenti, visti e frontiere – ricorda Palumbo – è difficile, ma vedere i bambini tornare a vivere ripaga di ogni sacrificio”.

I numeri della terza missione in Camerun

La missione di settembre 2025 si è conclusa con 21 nuovi interventi, che portano a 65 operazioni complessive dall’inizio del programma.

Dell’équipe hanno fatto parte:

Sasha Agati (cardiochirurgo)

Rita Calaciura (cardiologa)

Carla Cimino ed Eleonora Di Tommaso (neonatologhe)

Danilo Zuccaro (perfusionista)

gli infermieri Angelo Sansone, Giuseppe Trischitta, Mario Cortiello, Alice Vailati, Francesco Pecoraro

con il supporto dello scrittore Claudio Cantore e del reporter Matteo Arrigo.

Prossimi passi

L’équipe tornerà in Camerun a ottobre per la quarta missione 2025, che chiuderà un anno di attività intensa e di grandi risultati.

Con Cuori Ribelli, Messina e Taormina si confermano protagoniste di un progetto che sta cambiando la storia della cardiochirurgia pediatrica in Camerun e in tutta l’Africa centrale.