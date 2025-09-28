Serie D, Nuova Igea Virtus – Enna alla 5ª giornata: le parole di mister Marra

Oggi pomeriggio, allo stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto, la Nuova Igea Virtus affronta l’Enna Calcio nella gara valida per la 5ª giornata del Girone I di Serie D. Fischio d’inizio alle ore 16:00 per una sfida che promette intensità e spettacolo.

Alla vigilia del match, il tecnico Salvatore Marra ha analizzato il momento della squadra e le difficoltà di un calendario fitto di impegni:

“Le sensazioni sono positive perché i ragazzi stanno facendo un avvio di campionato importante. È normale che cerchiamo sempre di dare il massimo, a volte ci riusciamo e a volte no, ma i risultati ottenuti nonostante le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Contro l’Enna ci aspetta una partita tosta: è una squadra giovane, rognosa, che venderà cara la pelle”.