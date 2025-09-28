Serie D, Nuova Igea Virtus – Enna alla 5ª giornata: le parole di mister Marra

Oggi pomeriggio, allo stadio “D’Alcontres-Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto, la Nuova Igea Virtus affronta l’Enna Calcio nella gara valida per la 5ª giornata del Girone I di Serie D. Fischio d’inizio alle ore 16:00 per una sfida che promette intensità e spettacolo.
Mister Marra: “Serve l’ultimo sforzo contro una squadra giovane e pericolosa”
Alla vigilia del match, il tecnico Salvatore Marra ha analizzato il momento della squadra e le difficoltà di un calendario fitto di impegni:
“Le sensazioni sono positive perché i ragazzi stanno facendo un avvio di campionato importante. È normale che cerchiamo sempre di dare il massimo, a volte ci riusciamo e a volte no, ma i risultati ottenuti nonostante le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti. Contro l’Enna ci aspetta una partita tosta: è una squadra giovane, rognosa, che venderà cara la pelle”.
Il mister ha poi sottolineato l’importanza della gestione delle energie dopo tre gare in otto giorni:
“Cercheremo di inserire forze fresche e dare minutaggio a chi ha giocato meno. Non avremo grande brillantezza fisica, ma sopperiremo con il cuore e la determinazione. Mi aspetto tanto sostegno dai nostri tifosi: quando mancheranno le forze, il loro calore sarà fondamentale per spingerci verso un risultato che coronerebbe una settimana importante”.
I convocati della Nuova Igea Virtus per la sfida contro l’Enna
Ecco i convocati di mister Marra per il match contro l’Enna:
-
Portieri: De Falco (12), Bongiovanni (22)
-
Difensori: Maddaloni (4), Mirashi (24), Lomolino (26), Maggio (45), Nania (50), Della Guardia (63)
-
Centrocampisti: Squillace (3), Joao Pedro (8), Cess (15), Bisogno (19), Cardinale (23), Balsano (30), Calafiore (33), Di Paola (74), Pagano (80)
-
Attaccanti: Cicirello (7), Di Mino (10), Samake (11), Palme (39), Ferrara (67)
Nuova Igea Virtus – Enna: una sfida cruciale per la classifica
Con una buona partenza in campionato e la voglia di confermarsi davanti al pubblico di casa, la Nuova Igea Virtus cerca punti pesanti per proseguire la corsa nel Girone I. L’Enna, dal canto suo, arriva con grande determinazione e la volontà di riscattarsi dopo un avvio non all’altezza delle aspettative.
Lo stadio D’Alcontres-Barone si prepara dunque ad accogliere un match che promette emozioni, dove i dettagli e la spinta dei tifosi potrebbero fare la differenza.