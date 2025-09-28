Online l’edizione di oggi del tg settimanale 24Live News

Online la nuova edizione del tg settimanale 24LiveNews, condotto da Flaviana Gullì.

Tra le notizie più cliccate della settimana e degne di nota: in cronaca, confisca di beni da 50 mila euro alla criminalità organizzata barcellonese, una violenta rissa sul Ponte Longano, l’assoluzione definitiva dell’imprenditore Immacolato Bonina dopo nove anni e gli arresti nell’operazione “Market Place”.

In politica e attualità, novità per la sanità con l’approvazione della nuova rete ospedaliera, clima di tensione in consiglio comunale a Barcellona, manifestazioni pro Palestina a Milazzo e Barcellona, il premio agli studenti meritevoli del Liceo Medi, l’inaugurazione della palestra comunale di Rodì Milici e la protesta degli agenti penitenziari a Palermo, con la presenza di una delegazione barcellonese.

Infine lo sport, con le ultime novità sulla Nuova Igea Virtus, oggi in campo contro l’Enna al D’Alcontres-Barone, e l’attesa per l’esordio in campionato del Basket Barcellona al PalAlberti.